El 75% de los argentinos tiene algún problema para dormir

BUENOS AIRES. A nivel mundial, el Día Mundial del Sueño, que este año se conmemora el 13 de marzo, fue propuesto para crear conciencia, en la población general, sobre el sueño como el remedio natural que a menudo se ve comprometido por los hábitos de la vida moderna.

Durante el evento, participó el neurólogo y miembro meritorio de la Asociación Argentina del Sueño Javier Domínguez (matrícula nacional 73.006 y provincial: 441.292), quien habló sobre los mitos y verdades del sueño de los argentinos, así también como recomendaciones para dormir saludablemente.

¿Cuál es la importancia de dormir?

Las investigaciones muestran que pasamos hasta un tercio de nuestras vidas durmiendo. Dormir es una necesidad humana básica, al igual que comer y beber, y es crucial para nuestra salud y bienestar en general. El sueño, como el ejercicio y la nutrición, es esencial para la regulación metabólica. 35% de las personas no sienten que duermen lo suficiente, lo que afecta tanto a su salud física como mental*. Entre el 70-75 % de los argentinos tiene en algún problema con dormir a lo largo de su vida.

Javier Domínguez destacó “El Día Mundial del Sueño es un evento anual, destinado a ser un llamado a la acción sobre cuestiones importantes relacionadas con el dormir, y más importante aún, con el dormir poco o directamente intentar no dormir. Dormir es un imperativo biológico no negociable”.

Mariano Ruiz, Gerente de Retail resumió “En OH!MyBed estamos comprometidos con el descanso, por eso estamos a la vanguardia de la innovación tecnológica y aportamos algo diferente a la industria del colchón”.

¿Cuáles son los problemas más frecuentes?

La clasificación internacional de desórdenes de descanso (ICSD por sus siglas en inglés) agrupa más de 80 alteraciones en 7 categorías:

1) Insomnio;

2) Alteraciones Respiratorias durante el Sueño (Ronquido y/o Apneas);

3) Excesiva Somnolencia de origen cerebral (Narcolepsia – privación Voluntaria de Sueño);

4) Alteraciones del Ritmo Circadiano (Jet Lag);

5) Alteraciones del Dormir por desórdenes del Movimiento (Síndrome de Piernas Inquietas);

6) Parasomnias (Terrores Nocturnos, Sonambulismo);

7) Otros trastornos del Sueño.

Javier Domínguez menciona “es importante diferenciar entre insomnio y la privación voluntaria del sueño, porque el primero es quiero dormir y no puedo, y el segundo es voy a hacer algo y por ende no voy a dormir. Ejemplo: voy a tomar café para mantenerme despierto”. Indica que los principales problemas más frecuentes por edad son “En lo mayores de 65 años, el sueño fragmentado por múltiples causas, Insomnio, alteraciones en el Ritmo Circadiano, que se consolidan en la frase «Tengo Sueño muy temprano»”. Mientras que en los adultos se encuentran el insomnio, privación voluntaria de Sueño, ronquido sin y con Apneas del Sueño. “En los adolescentes lo más frecuente son la privación voluntaria del Sueño, alteraciones en el Ritmo Circadiano, que podemos haber oído en frases cómo «No tengo sueño, en un rato me acuesto». Por último, “en los niños entre los 03 a 06 años parasomnias, trastorno de la conducta durante el sueño asociado con episodios breves o parciales de despertar, debido a terrores Nocturnos y Sonambulismo. Entre los 7 años y la Adolescencia disminución del total de dormir, por aumento de exigencias: Escolaridad y Adicionales”.

El insomnio afecta entre el 30-45% de la población adulta. El insomnio primario (insomnio sin condición subyacente) afecta al 1-10% de la población general, aumentando hasta un 25% en los ancianos.

Respirar regularmente durante el sueño es fundamental para mantener el bienestar y la salud. La interrupción persistente de la función respiratoria durante el sueño se denomina apnea del sueño. Este es un trastorno generalizado y común que afecta al 4% de los hombres y al 2% de las mujeres, siendo aproximadamente al 4% de la población adulta. Si no se trata adecuadamente, la AOS puede tener un impacto significativo en la salud y el bienestar de una persona

Dormir es uno de los pilares fundamentales de la salud, por eso compartimos 10 consejos para descansar que difundió la Asociación Mundial del Sueño:

1. Establecer un horario regular para acostarse y despertarse, de lunes a lunes.

2. Aquellos que tienen la costumbre de tomar siestas, no exceder los 45 minutos de sueño durante el día.

3. Evitar la ingestión excesiva de alcohol 4 horas antes de acostarse y no fume.

4. Evitar la cafeína 4 a 6 horas antes de acostarse. Esto incluye café, té, mate, gaseosas con cafeína, así como el chocolate.

5. Evitar los alimentos difíciles de digerir, picantes o excesivamente azucarados 4 horas antes de acostarse. Es mejor que la cena sea un plato ligero.

6. Hacer ejercicio regularmente, preferentemente al inicio de su día. No antes de acostarse.

7. Usar ropa de cama cómoda y acogedora. Conocer su colchón y su almohada.

8. Buscar una temperatura de sueño cómoda y mantener la habitación bien ventilada.

9. Disminuir el ruido que lo distraiga, y eliminar la mayor cantidad de luz posible.

10. Reservar su cama y dormitorio para dormir, evitando su uso para el trabajo o la recreación general.

