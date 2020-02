El IPS denunciado ante el INADI Nacional por “mala prestación”

Imagen ilustrativa de la web

El paciente en cuestión es Lautaro Cantini de Oberá, quien está estable, padece un tipo de epilepsia refractaria.

Una opción que tiene es recibir atención en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

La epilepsia que padece el nene no es común, ya que no está dentro de los 33 tipos de epilepsia conocidos. Aún no tiene diagnóstico.

Por el estado de salud, Lautaro no puede viajar en ambulancia sanitaria a Buenos Aires sino en avión, pero por retraso de la ambulancia, no llegó a tiempo para tomar el avión que salía de Posadas con destino a Buenos Aires.

Este jueves, la mamá de Lautaro presentó una denuncia ante el INADI y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por presunta discriminación, maltrato, mala prestación y abandono de persona.

¿Qué es la epilepsia?

De acuerdo con la Fundación Canna, es una enfermedad neurológica que se manifiesta como consecuencia de una alteración en la actividad neuronal de alguna zona cerebral. Se presentan crisis comiciales o ataques epilépticos, que pueden ser de muchos tipos, dependiendo de la epilepsia que se padezca.

Epilepsia refractaria: es cuando las crisis epilépticas son tan frecuentes que limitan la habilidad del paciente para vivir plenamente acorde con sus deseos y su capacidad mental y física. Cuando el tratamiento anticonvulsivante no controla las crisis, o sus efectos secundarios son limitantes para un desarrollo normal de la persona.

Seguinos en Google Noticias, entrá acá y dale click a la estrellita!