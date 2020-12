Cómo mejorar el equilibrio emocional con 10 hábitos diarios

Durante muchos años, se había considerado el concepto de salud como la ausencia de enfermedad. Pero la Organización Mundial de la Salud (OMS), a mitad del siglo XX, la definió no solamente como la no presencia de enfermedades, sino como un estado holístico de bienestar en el que se incluyen: bienestar físico, social y mental.

El” bienestar emocional”, del cual tanto les hablo en mis artículos, incluye el bienestar mental, que consiste en la capacidad de regular las emociones. No significa reprimirlas, sino todo lo contrario, “validarlas” reconocerlas, aceptarlas, y sentir alerta cuando se manifiestan las emociones desagradables, detectarlas cuando aparecen es sinónimo de equilibrio emocional.

Quererse a uno mismo, mostrarse flexibles ante el cambio, y resolver los conflictos y las tensiones con los demás, nos ayudan a mantener el equilibrio emocional y a disfrutar de la vida plenamente.

La “voluntad” aliada perfecta en el equilibrio emocional

En el mundo en que vivimos, en este preciso tiempo en que somos reactivos, mantener el equilibrio emocional puede no ser siempre una tarea fácil, la sociedad es altamente competitiva, lo que puede causar un gran desgaste psicológico. Además, los cambios producidos por la presencia de nuevas tecnologías en nuestras vidas no ayudan a vivir en modo “consciente” y disfrutar del momento presente, ni ayudan a encontrarnos con nosotros mismos. Siempre estamos pendientes de ser lo que los demás quieran que seamos. Esto perjudica el bienestar mental y, por tanto, el bienestar físico y social.

Encontrarse con uno mismo

Prioridad para el equilibrio emocional lo que requiere voluntad. Para mantener el equilibrio emocional es positivo adoptar una serie de hábitos que te permitan estar conectado contigo mismo. Requiere tomarse tiempo para sanear el espacio mental evitando la fatiga emocional.

Estos hábitos te ayudan a estar en armonía con tu interior y con tu entorno.

Cuando el cuerpo y la mente trabajan juntos para crear un entorno sano, se construye un ambiente propicio para mantener el equilibrio emocional, es decir, que se produce un balance emocional y mental, lo cual te hace más fuerte. Cuando cambias tu mente y tu manera de hacer las cosas, cambias tu mundo. Para mantener el equilibrio emocional, puedes adoptar estos hábitos. Hay que analizar las creencias, porque lo que crees lo creas, si tienes creencias limitantes no puedes avanzar, siempre es bueno tener en cuenta pensamientos de abundancia.

1. Salud corporal impacta en salud mental

Cuidar el cuerpo para que la mente también esté sana. El ejercicio regular y la dieta equilibrada van a influir positivamente a tu estado anímico y a tu nivel de energía. Deberías consumir poco alcohol y no fumar. La vida sana siempre tiene premio.

2. Tiempo para reflexionar

Invierte en ti unos minutos al día para reflexionar puede ser bueno para ayudarte a minimizar los problemas que pueden surgir en tu vida. Para ello, puedes realizar ejercicios de meditación, mis preferidos son los de Kundalini Yoga, medita o simplemente tomarte unos minutos antes de acostarte para repasar cómo te ha ido la jornada.

3. Conexión con la naturaleza

Vivir en la tecnología de hoy en la ciudad que sea, causa estrés con fatiga emocional. Siempre es posible entrar en contacto con la naturaleza, el sol. Pasear por la playa o por un parque grande pueden ayudarte a sintonizar tu propio mundo interior con el mundo exterior. Es fundamental la conexión entre vos y la naturaleza, sentirnos parte uno es la madre tierra fuente de vida. Agradecer

4. Respiracion

Realizar ejercicios que trabajan la respiración, como los de Yoga o Mindfulness pueden guiarte hacia la sabiduría interna, oxigenarte, y proporcionarte un mayor bienestar. Intenta trabajar esta faceta regularmente y serás recompensado con una gran calma y un mayor insight.

5. Expresar lo que se siente.

Encuentra una vía de escape creativa y practícala. Algunas personas pueden encontrar que pintar es lo que les mantiene emocionalmente equilibrados. No es necesario que tengas talento, el proceso de catarsis emocional es la auténtica obra de arte (¿conoces la arteterapia?). Cantar, bailar, escuchar música. Toca las fibras más íntimas y moviliza

6. Identifica y conserva las relaciones sanas

Para mantener un entorno sano, lejos de malas vibraciones, es necesario identificar y reconocer a las personas que ayudan a crecer, y aquellas que no. Alejar las relaciones tóxicas. Haz tu lista y luego un acto de amor hacia ellas en estos días.

7. Observa tus palabras

Escucharse puede ser complicado. Habitualmente discutimos. Tomar conciencia del modo el momento, si es con la persona justa en el tono, justo. En situaciones complicadas, dar un tiempo para respirar y volver al presente. Lo llamo gimnasia emocional, pensar repensar. Si has de decir algo, que no sea reactivo. Recuerda: no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti.

8. Seguir tu Ikigai: intenciones de vivir.

Cada día es un día más en nuestra evolución. Para que sea positiva, identifica de manera consciente el camino a seguir. Busca un propósito en la vida y observa si tus acciones van en esa dirección. Identifica las intenciones de manera diaria para dirigir el poder de la mente.

9. Focalizar la atención

Estabiliza tu conciencia en el momento presente. Reconoce la claridad del momento consciente. Repite una y otra vez. El Mindfulness es preciso.

10. Practica la compasión y la gratitud.

Parece fácil. La vida incluye obstáculos, siempre hay motivo para agradecer caminar, comer o vivir. Ayudar al otro, incluye descentrar la atención en uno, mirar desde el amor y entregar provocando una regeneración de alegría interna.

Encuentra algo gratificante y siéntelo con el corazón.

La actitud de como afrontar la vida va a determinar el equilibrio emocional. Practicando la compasión hacia ti mismo en vez de ser tan exigente.

Te dejo mi oración preferida

“Gracias por lo que fue, entrego lo que no pudo ser. Ahora me toca a mí”.

Te deseo “Que el eterno sol te ilumine, el amor te rodeé y la luz pura interior, guíe tu camino.”

Este trabajo lo realizo leyendo, investigando, sacando apuntes de conferencias, aprendemos hasta el último día de nuestra vida. Deseo de todo corazón que te sirva.

Trabajo en acompañamiento personal, educación emocional, desarrollo del Ikigai, meditación mindfulness niños y familias, Kundalini Yoga a través del rincón del sentir un llamado a calmar el alma.

Por Veronica García Torrent