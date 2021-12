Estiman que los autotest para el Covid-19 estarán a la venta en enero

La jefa de Gabinete del Ministerio de Salud nacional, Sonia Tarragona, estimó que los autotest para detectar el coronavirus estarán a la venta en las farmacias de la Argentina en enero.

Al mismo tiempo, la funcionaria aseguró que la medida será aprobada durante los próximos días e indicó que “las provincias lo aceptaron”.

“Creemos que pronto, la próxima semana o la siguiente tendremos los registros por parte de la autoridad regulatoria”, explicó Tarragona y sostuvo “que durante el mes de enero estarán en las farmacias”.

Además, explicó que la puesta en marcha de los autotest apunta a liberar y descongestionar los dispositivos privados y públicos donde se realizan las pruebas de Covid-19, ya que estos últimos días se vieron en tensión por la gran cantidad de casos y, al mismo tiempo, las largas filas con demoras.

Los resultados de los test, se elevarán al sistema nacional de vigilancia y las farmacias que no notifiquen no podrán seguir vendiendo test. ”El que no notifica no puede reponer lo que vendió”, afirmó Tarragona.