Explican por qué el Gen E no implica una infección de SARS-CoV-2

POSADAS. El Dr. Maximiliano Wilda brindó detalles sobre los llamados casos dudosos de Covid-19, es decir, la aparición del Gen E del coronavirus en pruebas de laboratorio. Según confió el virólogo a MisionesCuatro, el ahora famoso Gen E (o S, de “spike”, “espiga” en inglés), está presente en todos los coronavirus conocidos. Por lo que un positivo para el Gen E, no implica la presencia del virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad Covid-19. Sino que, ese gen conlleva a que “estoy en presencia de un coronavirus” en el paciente.

Para la confirmación, se pasa a una segunda prueba que ya no es de “tamizado” o screening, para encontrar el gen específico del SARS-CoV-2 (el Gen Rdrp). Ahora bien, los exámenes específicos (por el método PCR) están vinculados a una estrategia sanitaria, que depende del grado de circulación del virus.

Foto vía TELAM

Consultado sobre los coronavirus circulando en la actualidad, Wilda sostuvo que esta familia de virus respiratorios, “circulan desde los años 70’s. Ya hay 3 coronavirus que se conocen y tienen el mismo nivel de peligrosidad que el SARS-CoV-2 para quienes tienen enfermedades preexistentes, como el EPOC. (A un paciente con patología de base), una gripe o cualquier virus respiratorio puede llevarlo a necesitar un respirador”, puntualizó.

En cuanto a la situación sanitaria del país, Wilda pronosticó que habría un incremento de casos producto de las bajas temperaturas invernales. “Las infecciones respiratorias aumentan en las estaciones frías. Todavía no entramos en un frío terrible”, dijo el médico.

No obstante, Wilda aclaró que la gente no debe temer el incremento de casos, sino que debe “estar atenta” a la cantidad de casos graves. “Los que el sistema de salud debe absorber son aquellos a los que se les complica el cuadro. Que son los que tienen enfermedades preexistentes. La gente debe mirar ese número que no debe superar la capacidad del sistema sanitario”, puntualizó.

En esta línea, Wilda remarcó que no debe haber una relajación en la población, porque todavía no llegamos al periodo más frío del año. “La relajación se va a dar naturalmente. A medida que el virus se vaya equilibrando en la población. Tenemos un gran porcentaje de positivos que tienen sintomatología baja o leve. Que es importante porque no impactan en el sistema de salud. Eso va a disminuir con la temporada de calor”, finalizó.