Ginés González García fue dado de alta

El parte médico difundido por el sanatorio, indica que el ministro presenta “buena evolución” y se encuentra “en buen estado de salud”, con un diagnóstico que no le genera ningún tipo de “alteración neurológica”, por lo que podrá reincorporarse a sus actividades.

Tras recibir el alta médica, González García aseguró que se siente “bien” y relató que no se sometió a un hisopado para coronavirus porque no presentó síntomas de la enfermedad.

“No me gusta hacer algo que no tiene sentido. No tengo ningún síntoma. En este caso realizarlo sería absolutamente innecesario, solo para los medios”, expresó.