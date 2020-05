González García anticipó que la cuarentena “va a seguir”

En una entrevista brindada a TN y consultado sobre la evolución del Covid-19 declaró: “Ahora empezamos a liberar algunas actividades y seguramente haya algún incremento de circulación, pero entendemos que va a ser un incremento controlado. No podemos evitar la pandemia, no la evitó el mundo. Lo que tenemos que lograr es que sus consecuencias no sean tan duras y que el sistema responda”.

Con respecto a la continuidad de la cuarentena manifestó: “La cuarentena va a seguir. Va a tener distintas maneras, como empieza a tenerlo según la geografía del país. No es lo mismo una provincia que no tiene casos a una que tiene circulación comunitaria. No es lo mismo las medidas que debemos tener en los cuidados en cada uno de esos lugares. Siempre trabajamos con fases, en esta última hubo modificaciones respecto a la anterior y calculo que se va a pasar a una nueva fase”, expresó el ministro.

Fuente: TN