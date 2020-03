Imagen vía Mitre

Didier Raoult es quien está convencido que ha encontrado el tratamiento para detener y derrotar al coronavirus. El infectólogo francés consideró que un tratamiento contra la malaria basado en 600 mgs. de hidrocloroquinina cada 12 horas sumado a un comprimido de Azitromicina por día pueden combatir a la pandemia, informó el portal de Radio Mitre.

Desde Francia han autorizadolos ensayos clínicos en varios centros hospitalarios y el alcalde de Niza, Christian Strossi, que ha sido contagiado, ordenó comenzar a aplicarlo en su ciudad. Roualt es director del Instituto Mediterráneo de Infecciones, con base en Marsella, y el más eminente especialista mundial en enfermedades infecciosas transmisibles. El especialista comenzó sus investigaciones con un ensayo que realizó en diez hospitales chinos en Wuhan​, Pekín y Shanghái para evaluar la eficacia de la cloroquina en los tratamientos asociados al Covid-19.

“Los resultados obtenidos hasta ahora con más de 100 pacientes han demostrado que el fosfato de cloroquina es más eficaz que el tratamiento recibido por el grupo comparativo para contener la evolución de la neumonía, mejorara el estado de los pulmones, para que el paciente vuelva a dar negativo al virus y acortar la duración de la enfermedad”, señaló.

Y continuó: “Todo el mundo lo utilizará. No soy yo el bizarro, es la gente que es ignorante “. “A partir de que nosotros hemos mostrado que el tratamiento es eficaz, yo encuentro inmoral no administrarlo. Es así de simple”, agregó. “Nosotros creemos que hemos encontrado el tratamiento con nuestro equipo. Y sobre el plano de la ética médica, yo estimo no tener el derecho en tanto médico de no utilizar el único tratamiento del que se han hecho pruebas. Yo estoy convencido que al final todo el mundo utilizara este tratamiento. Es solo una cuestión de tiempo antes que la gente deje de comerse su sombrero y diga: esto es lo que hay que hacer “, aseguró.

