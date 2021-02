Honorarios de médicos: “más que plata es destrato”

POSADAS. El Presidente del Colegio Médico de Misiones contó que a los galenos reciben sus haberes con atraso.

Con respecto a la consulta médica, explicó: “el año pasado, en la última oportunidad, se fijó en algo más de 1700 pesos y ninguna obra social se aproxima a la mitad. Es un estudio que se realizó la Confederación de Colegios de acuerdo a los gastos que se tiene: secretarios, montar un consultorio y los gastos que conlleva a llegar a ser médico”, reveló Luis Flores a Misiones Cuatro.

Además, dijo que existe una demora en los salarios y que en este tema los doctores no tienen opinión: “hay un desfasaje, no solo en materia monetaria, sino, que nos pagan atrasados, después de tres meses, a veces llega a seis. Hay un destrato en donde el médico no tiene ni voz ni voto en la decisión de los honorarios”.

Dijo que una consulta debería costar 1700, monto que fijó el Colegio de Médicos el año pasado. “Ninguna llega a la mitad, por ahí un poquito más en algunas obras sociales, hay más de 300 obras sociales y las 300 pagan diferentes. Es un desbarajuste, esa es la situación en la cual vivimos”.

“Los médicos no son ricos, algunos son clase media, hay algunos médicos que están bien, como cualquier otra profesión. Esa es la situación, más que plata es destrato”, añadió.

“En la pandemia los médicos han rendido y uno está orgulloso del trabajo de los médicos en Misiones”, precisó Flores.

También contó que los doctores “que trabajan en el privado perciben sus honorarios mayormente por las obras sociales”.

Aclaró que el Colegio de Médicos no es un gremio “la negociación gremial directa la tiene los círculos”-en este caso el Círculo de Médico.