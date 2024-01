La ciencia demuestra que se puede sustituir la sal y lograr platos más ricos y saludables

La gran variedad que hay en especias son una alternativa a la sal.

Reducir el consumo de sal o sustituirla en las comidas, puede favorecer a mejorar la salud e inclusive convertirse en algo apetecible.



Este tema fue planteado por un estudio de científicos de la alimentación que demostraron que, cuando en los platos se reemplazan por las especias, no solo son más saludables, sino que pueden ser igual o más sabrosos.



Los especialistas de la Universidad de Penn State, en Estados Unidos, desarrollaron un experimento sencillo, pero clarificador. Eligieron una decena de recetas diferentes con grasas saturadas, azúcar y sal que son muy atractivas para el paladar.



Otro factor para la selección fue la popularidad, por lo que recurrieron a grandes clásicos de los restaurantes de Estados Unidos como los macarrones con queso, albóndigas, brownies y el pastel de carne.



Con el menú elegido, pidieron unos chefs que cocinaran tres versiones de estos platos. La primera debía contener todos los ingredientes habituales sin restringir los azúcares, sal ni grasas saturadas. La segunda reducía las cantidades de estos elementos (por ejemplo, entre un 3% y un 25% menos de sal) y, la tercera, agrega a esta segunda versión especias como la pimienta, comino, canela, extracto de vainilla o ajo.

Después de la cocina llegaba el paso de los comensales y casi un centenar de participantes pudieron probar los platos en una cata ciega y hacer la valoración. “Descubrimos que agregar hierbas y especias igualó el nivel de gusto por la comida original en siete de las 10 recetas. De hecho, a los participantes les gustaron algunas de las recetas más que las originales”, resumió Kristina Petersen, profesora de Ciencias de la Alimentación y autora principal del estudio.



Las nuevas opciones más sanas triunfaron como las más sabrosas, como el caso de los brownies, el pollo, las albóndigas, el pastel manzana, los macarrones, según los datos hechos públicos en la publicación científica Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.



“Sabemos que una de las barreras clave para reducir la ingesta de estos ingredientes es el sabor de los alimentos. Si quieres que la gente coma alimentos saludables, tiene que saber bien. Por eso es tan importante nuestro hallazgo de que los participantes realmente preferían algunas de las recetas en las que gran parte de la grasa saturada y la sal se reemplazaron con hierbas y especias”, explicó Petersen en la presentación de los resultados.

Foto vía Vanguardia



Para los investigadores, esta prueba debe tenerse en cuenta porque reducir el consumo de sodio, grasas saturadas y azúcares disminuye las posibilidades de sufrir trastornos cardiovasculares y otros problemas de salud que aumentan el riesgo de una muerte temprana.