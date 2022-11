La importancia de fidelizar donantes voluntarios de sangre

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora este 9 de noviembre, el móvil de Misiones Cuatro habló con el bioquímico Ramón Alberto Krupp, hemoterapista del Banco de Sangre, Biológicos y Tejidos de Misiones, quien remarcó que esta jornada se celebra el “Día Nacional Del Donante de Sangre Voluntario, Repetido y Altruista. Vale aclarar porque fue el gran cambio que sufrió la Argentina y Misiones, por ende”, declaró el profesional.

En esa línea respecto a ese cambio señaló: “una de las metas que teníamos es conseguir este tipo de donantes y dejar de tener ese donante a reposición que teníamos antes, que era el familiar, el vecino, el que salía a corriendo a donar sangre cuando una cirugía lo ameritaba o un accidente de tránsito. Entonces, ese cambio de donantes, es lo que se celebra hoy en Argentina”.

Asimismo, contó que trabajan en la fidelización de los donantes: “la gente ha tomado concientización, pero ha habido un trabajo previo, del equipo de promoción que cuenta el Banco de Sangre, de fidelizar al donante cada vez que se acerca a un Banco de Sangre tanto en Oberá, Eldorado o en el Parque de la Salud”.

Y agregó: “al fidelizar a ese donante, explicarle que no venga para alguna persona en particular, sino porque se siente sano y quiere hacer un acto altruista. Ese donante es el que estamos celebrando, que se acerca, llama por teléfono y dice quiero donar, no para una persona determinada, sino para la comunidad en general”, explicó el bioquímico.