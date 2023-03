La importancia del cuidado de la piel en esta época del año

La médica especialista en dermatología, Haydée Ozuna, habló este domingo con el programa Somos Identidad, que se emite por MisionesCuatro respecto al cuidado que se debe hacer en la piel en esta época del año.

“Lo que se ve diariamente en la consulta diaria es como recuperar la luminosidad de la piel que se perdió durante el verano. El sol, el viento y la arena resecan nuestra piel y ver como se pone más gruesa. El ejemplo es ver los talones de los pies, es una zona donde no se está exfoliando y se siente”, declaró la especialista.

Asimismo, solicitó no dejar de usar protector solar: “el resto de la piel también sufre, lo ideal es no bajar la guardia con el protector solar, con los hidratantes, como los ácidos hialurónicos, recomiendo la vitamina C estabilizada, para comenzar a utilizarla más que nada a la tarde, después del baño”.

Además, recomendó hacer exfoliaciones que se pueden hacer en casa, con elementos caseros, como azúcar y palta: “comenzar con exfoliaciones suaves dos veces por semana en el rostro y en el cuerpo para ir liberando las células muertas que van quedando”, explicó Ozuna.