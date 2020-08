La leche materna tiene importantes beneficios para el crecimiento del bebé

POSADAS. Fanny Almeida dio detalles sobre esta iniciativa que se desarrolla durante esta semana. “Desde el 1 al 7 de agosto de todos los años celebramos la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que instauró la Organización Mundial de la Salud junto con UNICEF, para que volvamos a las fuentes natural de lactancia, que es la leche materna”, explicó la médica.

En ese sentido, agregó: “¿Por qué pasó esto? Porque en los 80 se vio pandemias de obesidad, diabetes e hipertensión, se estudió porque era el motivo y se vio que el tema era la leche de vaca. Por más que hagamos polvito, esa leche está preparada y tiene todos los elementos para un ternero, si nosotros pensamos el tamaño del ternero y del tamaño de nuestro bebé no tienen nada que ver. Aparte, se vio que influye en muchas cosas, a medida que avanzó en la tecnología, y se puedo estudiar también la composición de la leche de madre, se vio que las células, son células vivas de la leche de madres, que eso engloba las bacterias, son como si fueran antibióticos. Tienen todos los cuerpos que le dan inmunidad, que le dan defensas al bebé, porque son todos los anticuerpos que formó la mamá durante toda su vida”.

Asimismo, explicó las propiedades que posee la leche materna: “también está lo nutricional, se vio que las proteínas, las grasas, son las necesarias para que nuestro bebé termine de formar su cerebro. Por eso, ahora también la Organización Mundial de la Salud dice exclusiva hasta los 6 meses y, después, seguir hasta los 2 años o más”.

“Cuando nace el bebé, le ponemos contacto piel a piel con la mamá, porque se vio que todo eso también, ayuda a que la mamá empiece a producir mayor cantidad de leche”, comentó.

Dijo que la leche de vaca no se reemplaza a la leche materna: “A partir de los 6 meses el bebé empieza a comer y se va sustituyendo las comidas, en vez de la leche materna. Pero no puede tomar leche de vaca, no es reemplazable, el bebé sigue creciendo”, precisó.

“La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia hasta los 2 años y más, si las circunstancias los ameritan, porque a veces con el tema de que la mamá trabaja y lleva al bebé a la guardería, no quita que igual se pueda sacar la leche y darle en recipiente”, declaró la Doctora Almeida.