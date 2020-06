La Legislatura creó el Programa Parkinson Misiones

Los objetivos del Programa Parkinson Misiones serán, entre otros, los de capacitar a un equipo multidisciplinario, aplicar métodos para conocer la prevalencia de la patología y organizar protocolos de evaluación temprana, para facilitar el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.

También, incentivar cambios de hábitos y acciones de protección a pacientes vulnerables, promover talleres operativos para prestar asistencia a familiares y su entorno, y observar la evaluación y evolución de los síntomas con el fin de sistematizar los datos y prestar ayuda a quienes más lo necesiten, sea por deterioro motor o cognitivo.

Asimismo, se estableció que la obra social provincial deberá cubrir el cien por ciento de la provisión de medicamentos, estudios, diagnósticos y prácticas de atención a las personas que padecen esta enfermedad.

Mediante la norma sancionada se creó, además, el Centro Provincial de Trastornos Neurológicos y Cognitivo Conductuales, para la investigación, detección precoz, tratamiento y seguimiento de enfermedades crónicas y degenerativas, y para la contención de familiares y cuidadores.

El ex diputado Oscar Alarcón, autor del proyecto, explicó que “la enfermedad de Parkinson es un trastorno degenerativo del sistema nervioso central y pertenece al grupo de trastornos del movimiento”.

Aclaró que se trata de “una enfermedad crónica, es decir que no hay cura y persiste durante décadas”, que “si bien no es una enfermedad fatal, su carácter progresivo empeora con el correr del tiempo”, aunque “la expectativa de vida es la misma que la de personas sanas”.