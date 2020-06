La OMS pone en duda que los asintomáticos puedan contagiar Covid-19

BUENOS AIRES. La Organización Mundial de la Salud (OMS) puso en duda que los pacientes asintomáticos de Covid-19 transmitan la enfermedad. “De los datos que tenemos, todavía parece raro que una persona asintomática realmente contagie a un individuo secundario”, aseguraron desde el organismo.

De acuerdo con LPO, hasta ahora se suponía que todos los portadores del virus podían contagiar la enfermedad en distinta medida. Sin embargo, desde la propia OMS advirtieron que esa teoría puede haber sido errónea.

Una diferencia crucial entre pacientes sin síntomas

En el organismo diferenciaron entre los pacientes pre-sintomáticos y los asintomáticos. Los primeros son aquellos que están asintomáticos durante unas 48 horas, pero luego terminarán manifestando síntomas del virus. En ese periodo de asintomatología, estos pacientes sí pueden contagiar a otras personas.

Por otra parte, los asintomáticos son aquellos pacientes que durante todo el transcurso de la enfermedad no desarrollan ni fiebre, ni tos, ni pérdida del olfato. Ni ningún otro trastorno que se considera síntoma del coronavirus.

“Tenemos varios informes de países que están haciendo un seguimiento de contactos muy detallado. Siguen casos asintomáticos, siguen contactos y no encuentran transmisión secundaria en adelante. Es muy raro, y gran parte de eso no se publica en la bibliografía”, explicó Maria Van Kerkhove, líder técnica de la OMS. “Todavía parece raro que una persona asintomática realmente contagie”, agregó.

Los dichos de Van Kerkhove no fueron bien recibidos por la comunidad científica. “Me sorprendió bastante la declaración de la OMS”, comentó Liam Smeeth, profesor de epidemiología clínica en la London School of Hygiene and Tropical Medicine, quien aclaró que no había analizado datos en que se basan las palabras de Kerkhove.