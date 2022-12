Más de 300 personas fueron atendidas en el Hospital Pediátrico en navidad

POSADAS. Liliana Sosa, la Gerente Asistencial del hospital Pediátrico Fernando Barreyro, habló con el móvil de MisionesCuatro, donde se refirió a las atenciones brindadas este fin de semana, los cuadros más comunes en los niños en esta época del año, recomendaciones y el paro de los trabajadores de salud.

“En el hospital de Pediatría más o menos 120 personas se atendieron el día 24, y más o menos 180, 190 personas el 25. Dentro de todo, estuvo muy tranquila la emergencia, donde sí o sí estuvieron asistido por cuatro médicos en la guardia. No hubo casos de pirotecnia, los padres empezaron a tener conciencia y no tuvimos que lamentar ningún accidente de tránsito, si tuvimos un chiquito que se cayó de la moto y se raspó, después el resto del guardia muy tranquilo”, reveló Sosa.

Consultada sobre cuáles son los casos más comunes de los niños en esta temporada de verano explicó: “los febriles porque a veces hay insolación, las gastroenteritis porque hacen trasgresiones alimentarias y algunos cuadros de bronquitis y bronquiolitis, porque hay algunos casos de Covid, por eso pedimos que continúen con los refuerzos de las vacunas”, afirmó.

En ese sentido, aconsejó: “que mantengan a los padres bien hidratados, sigan pensando en no pirotecnia por la salud de sus hijos, por los niños discapacitados, con TEA sufren mucho el efecto de ruidos estridentes, independientemente de los animales que sufren, una alimentación fresca, no con mucha mayonesa, ni mucho condimento, que no haya jugos ni gaseosas, si agua, que hidraten a los chicos”.

Por último, se refirió al paro que están realizando los trabajadores de salud y el impacto que tiene en ese nosocomio: “el Hospital de Pediatría no hace huelga, la decisión de cada profesional en algunos casos decidieron seguir trabajando, otros se limitan a atender a los niños del interior y otros decidirán no atender. Están trabajando todos los médicos, la guardia se mantiene activa”, comentó Sosa.