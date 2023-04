Párkinson: Cómo es vivir con la enfermedad

Foto vía Télam

El 11 de abril se conmemora el Día Mundial del Párkinson. Ese mismo día, pero del año 1755 nace James Parkinson, un médico clínico y neurólogo británico que describió por primera vez la “parálisis agitante”, un trastorno que afecta al sistema nervioso y al control de movimientos. Esto se terminaría conociendo, tras investigar más sus síntomas (no motores y motores), como mal de Parkinson, en honor al primer investigador.

Según los especialistas, el párkinson es una enfermedad neurodegenerativa que, actualmente, es la segunda más frecuente después del alzhéimer.

En ese contexto, para conocer los testimonios en primera persona sobre lo que significa sobrellevar esta enfermedad, en el programa Turno Mañana que se emite por MisionesCuatro, Emilio Larocca habló con Marta Giubi, la Presidente de la Asociación de Parkinson de la provincia, quien comentó que este martes en la plaza 9 de Julio de Posadas, en horas de la mañana habrá un encuentro con profesionales, que incluirá charlas destinadas a todo público.

Asimismo, contó que hace 14 años padece Párkinson y que fue detectado por padecer “movimientos anormales en la pierna, en el lado izquierdo. Una consulta de rutina con mi médico clínico me dice que me haga la consulta neurológica, me hice y me diagnosticaron Parkinson sin previo aviso. El diagnóstico fue irreversible con los procesos normal y anormal de la enfermedad”, relató Giubi.

Asimismo, agregó: “desde ahí comencé con aquagym, gimnasios, terapias, todo lo que pueda hacer en beneficio de mi precaria salud para que no me vea atormentada”.

“El diagnóstico te cambia la vida”, expresó la Presidente de la Asociación de Parkinson de Misiones.