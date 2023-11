Parkinson: Realizarán jornada de concientización y fortalecimiento para pacientes y familiares

Este miércoles desde las 8:30 hs, se realizará una jornada abierta de concientización y fortalecimiento para pacientes de Parkinson y familiares. Quien brindó detalles sobre esta actividad, fue Marta Giubi, la presidente de la Asociación de Parkinson de Misiones, en una entrevista brindada al programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro.

En primer lugar, Giubi explicó que es el Parkison: “hablar de Parkinson es hablar de movimiento. Al Parkinson no le gusta que uno esté tieso, te paraliza y te deja firme. Entonces levantarte y atacar desde el primer momento de tu día, el día a día, con un movimiento. Eso es Los síntomas son variados, porque el Parkinson no tiene un diagnóstico preciso y específico, porque uno ya hace un análisis o una tomografía o una radiografía y ya se sale el diagnóstico Parkinson”.

Con respecto a los síntomas, dijo que “son motores que atacan el movimiento, uno va llamando la atención, pues se localiza en un solo lado del cuerpo, el brazo, la pierna, la cabeza. Eso que va marcando, el inicio de un Parkinson”.

“Específicamente ataca el movimiento, te deja lento. No es una enfermedad que duele te toman los músculos, te entumecen. Claro y eso hace que uno tenga un cansancio permanente”, detalló Giubi.

Asimismo, dijo que el Parkinson no se puede prevenir, y además, “no es hereditario, no es contagioso. No tiene cura, pero es tratable”.

Por otra parte, dijo que la actividad de este miércoles es abierta a todo público: “especialmente a las personas discapacitadas y a la otra mayoría de la tercera edad”, contó Giubi.

“Jornada de concientización y fortalecimiento del cuerpo y mente de las personas con Parkinson de las personas que tienen problemas de neurodegenerativos. Los esperamos a los abuelos de la tercera edad para que juntos podamos luchar por tener la mejor calidad de vida, porque nadie está exento. Aprovechemos y escuchemos lo que nos enseñan las ciencias, para que nosotros cuando podamos, para bien o para mal, conozcamos esta temática, podamos ayudarnos o ayudar al otro también. Los esperamos en el centro de convenciones a las 8:30”, explicó la presidente de la asociación de Parkinson de Misiones.