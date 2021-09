Por qué es importante seguir usando barbijos, aunque se elimine su obligatoriedad

Casi 19 meses después de iniciado el brote del Covid-19 en Argentina, el gobierno nacional anunció-entre otras medidas– el levantamiento de la obligatoriedad del uso de barbijo al aire libre.

Dijeron, sin embargo, que la protección facial seguirá siendo obligatoria en lugares cerrados como aulas escolares, cines, teatros, oficinas, transporte público, espectáculos y eventos masivos, y al aire libre cuando hay aglomerados de personas.

La palabra de los expertos

El infectólogo Eduardo López dijo en declaraciones radiales que el fin de la obligatoriedad le parece “bien” pero que “hay que ser prudentes”. “El barbijo es cuando usted camina solo o con su familia; pero de ninguna manera, cuando hay agrupamiento, como en una cancha de fútbol o en las plazas, es necesario usar el barbijo; sigue siendo fundamental en lugares cerrados o semi cerrados”, dijo en Radio Mitre.

El infectólogo y asesor del gobierno provincial cordobés Hugo Pizzi recordó que “la epidemia no terminó” y que “no hay que apresurarse” porque “hemos sufrido mucho”. Cree que el levantamiento de la obligatoriedad del barbijo es “apresurado”, dijo en declaraciones a TN.

Juan Carlos Cisneros, subsecretario del Hospital Muñiz, dijo en Crónica TV que cree que “no están dadas las condiciones generales, para sacar el barbijo en los lugares libres, porque los argentinos somos para las normas, bastante difícil de cumplir y cuando nos dan una liberación, la liberación puede ser muy masiva”.

Por su parte, Andrea Pineda Rojas, investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA) y del Conicet remarcó que incluso “en exteriores hay situaciones que pueden ser riesgosas como, por ejemplo, al hablar estando cerca y sin barbijo nos podemos contagiar” por lo que “hay que tener en cuenta que el tiempo de exposición es clave”.

En tanto, el médico Lautaro De Vedia, ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, dijo en CNN Radio que cree que “estamos en un momento adecuado” para comenzar a no usar barbijos al aire libre porque “hay pocos casos”. Las estadísticas actuales de Covid-19 “nos permiten estar confiados de que no va haber grandes saltos”.

En el caso del presidente de la Asociación Argentina de Emergencia, Gonzalo Camargo, cree que “el barbijo tiene que estar siempre a disposición” de las personas pese a su no obligatoriedad al aire libre. “Siempre que se toma una medida está la posibilidad de volver atrás. La pandemia no terminó ni ahí”, dijo en Radio 10.