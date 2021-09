Pubertad precoz: ¿A qué se debe?

Foto: Shutterstock

POSADAS. La Médica Endocrinóloga Carmen Alfonso (M. P. 272 MN93292) detalló que la pubertad precoz “se inicia antes de lo que debe ser, cualquier niño podría empezar su pubertad a partir de los 9 años. A los 6, 7 años estamos hablando de una pubertad precoz. Esto, en general, no se suele tomar en cuenta, si una nena empieza con botón mamario a los 6 años va a menstruar a los 9 y va a iniciar la pubertad muy tempranamente”, explicó la profesional.

En ese sentido, dijo que esto afecta en el crecimiento de la niña o niño porque dejará de crecer: “entonces, la talla que tenía a los 9 años es la talla que va a tener el resto de su vida. Por eso es importante detectar la pubertad precoz”, precisó Alfonso.

Alimentación: claves a tener en cuenta

De acuerdo a lo explicado por la médica, una de las causales de la pubertad precoz son los alimentos que consume el infante.

“En el caso del pollo envasado, que se compra en el supermercado, tiene el agregado de hormonas, como para que sea más grande. Entonces comer pollo todos los días podría ser un problema, no así si come de vez en cuando. Si la alimentación es a base de pollo, se aporta estrógenos, lo mismo si come derivados de la soja, como la leche de soja, una marca muy conocida que se le suele dar a los niños, la milanesa de soja. Si esos alimentos se vuelven habituales, pueden acelerar una pubertad precoz que ya venía”, declaró la médica.

Por otra parte, pidió evitar en los menores el uso de cremas hidratantes, shampoo, algunos tipos de maquillajes y esmaltes para uñas que son para adultos, porque contienen estrógenos. “No compartir en familia, que se utilice los que son apto para niños, que no tenga agregado de hormonas”, solicitó.

Por último, pidió a los padres a que estén atentos a las señales mencionadas sobre pubertad precoz y ante cualquier duda consultar a un profesional.