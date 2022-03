Qué es la afasia, el daño cerebral que aqueja a Bruce Willis

ESTADOS UNIDOS. El actor Bruce Willis abandonará la actuación luego de que los médicos le diagnosticaron afasia, una enfermedad que deriva en la pérdida de capacidad para expresarse y que afecta a la capacidad de comprensión. Así lo informó la hija de la estrella de Hollywood de 67 años, a través de su cuenta de Instagram.

La afasia un trastorno adquirido del lenguaje que afecta la habilidad de una persona para comprender y/o producir el lenguaje, sin afectar la inteligencia. Afecta la estructura del lenguaje, y la mayoría de las personas afásicas experimentan, además, dificultades para leer y escribir.

Según publica el portal de la Clínica Mayo, la afasia suele presentarse de forma repentina después de un accidente cerebrovascular o una lesión en la cabeza. Pero también puede aparecer progresivamente a causa de un tumor cerebral de desarrollo lento o una enfermedad que causa daño progresivo y permanente (neurodegenerativa).

La gravedad de la afasia depende de varios factores, incluida la causa y el alcance del daño cerebral.

Las causas de la afasia

La causa más frecuente de afasia es el daño cerebral que resulta de un accidente cerebrovascular, es decir, el bloqueo o la ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro. La falta de suministro de sangre al cerebro produce la muerte de las células cerebrales o daño en las regiones que controlan el lenguaje.

El daño cerebral producido por una lesión grave en la cabeza, un tumor, una infección o un proceso degenerativo también produce afasia. En estos casos, la afasia generalmente ocurre con otros tipos de problemas cognitivos, como problemas de memoria o confusión.

“Afasia progresiva primaria” es el término que se utiliza para la dificultad del lenguaje que se desarrolla progresivamente. Esto se debe a la degeneración gradual de las neuronas cerebrales ubicadas en las redes del lenguaje. En ocasiones, este tipo de afasia avanza a una demencia más generalizada.

En ocasiones, pueden ocurrir episodios temporales de afasia. Estos episodios pueden deberse a migrañas, convulsiones o a un accidente isquémico transitorio. Un accidente isquémico transitorio ocurre cuando se bloquea temporalmente el flujo de sangre hacia una región del cerebro. Así, las personas que han tenido un accidente isquémico transitorio están expuestas a un mayor riesgo de tener un accidente cerebrovascular en un futuro cercano.

Los tipos de afasia

Existen tres tipos diferentes y reconocibles de afasia, y las personas que padecen esta afección pueden tener diferentes patrones de fortalezas y debilidades.

Afasia expresiva: Esto también se llama afasia de Broca o no fluente. Las personas con este patrón de afasia pueden comprender lo que dicen los demás mejor de lo que pueden expresarse ellas. A las personas con este patrón de afasia les cuesta expresarse, hablan en oraciones muy cortas y omiten palabras. Por ejemplo, una persona podría decir “querer comida” o “caminar parque hoy”.

El interlocutor normalmente puede entender el significado, pero las personas con este patrón de afasia suelen estar al tanto de su dificultad para comunicarse y podrían sentirse frustradas. También podrían tener parálisis o debilidad del lado derecho.

Afasia integral: Las personas con este patrón de afasia (también llamada afasia de Wernicke o fluente) pueden hablar con facilidad y fluidez usando oraciones largas y complejas que no tienen sentido o contienen palabras irreconocibles, incorrectas o innecesarias. En general, les cuesta comprender el lenguaje oral y suelen no darse cuenta de que los demás no los entienden.

Afasia global: Este patrón de afasia se caracteriza por la mala comprensión y la dificultad para formar palabras y frases. La afasia global surge a partir de daños importantes a las redes de lenguaje del cerebro. Las personas con afasia global tienen discapacidades graves de expresión y comprensión.

Tratamientos posibles

Una vez que se haya abordado la causa, el principal tratamiento para la afasia es la terapia del habla y del lenguaje. La persona con afasia vuelve a adquirir y a practicar las habilidades del lenguaje, y aprende a usar otras formas de comunicación. Los familiares generalmente participan del proceso y ayudan a la persona a comunicarse.