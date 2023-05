Revelan que es esencial comer 400 gramos de frutas y verduras por día

POSADAS. La expresidente de la Sociedad Argentina de Nutrición, Mónica Katz habló en Misiones Cuatro sobre la alimentación para esta temporada otoño-invierno y brindó tips para tener una mejor alimentación y calidad de vida.

En primer lugar, Katz derribó el mito de que con el descenso de las temperaturas necesitamos comer alimentos más calóricos, o dejar de lado la ensalada. “No es un justificativo para comer más o tener más hambre”, señaló.

“Los humanos tenemos tres tipos de hambre. El hambre real; el hambre emocional, comer para no decir, para no enojarnos, para no aburrirnos; y el hambre hedónico, comer por placer, porque lo tenía y es rico”, explicó.

“El hambre real sucede cuando pasaron al menos 4 o 5 horas; si es a las 2 o 3 horas, no es hambre”, advirtió.

Además, Katz señaló que, según encuestas anteriores a la pandemia, los argentinos consumen solamente 170 gramos diarios de los 400 recomendados; y afirmó que un tip esencial para una buena nutrición es garantizar esa cantidad por persona en cada hogar. Además, destacó la importancia de no excederse en el consumo de carnes, optando por cortes magros y aumentar el consumo de pescados.

No todo es alimentación

Katz sostuvo que, para hablar de una buena calidad de vida, es necesario adentrarse en un amplio terreno, donde entran en juego distintas áreas de la vida y no se limita simplemente a comer sano.

“Calidad de vida es alimentación, ejercicio; manejo del estrés; relaciones sociales positivas, en redes sociales, en el trabajo, en la casa; es buen sueño también; así que la calidad de vida implica muchos aspectos que generalmente descuidamos”, subrayó.