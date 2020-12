Sputnik V en Misiones: ¿Cómo será la logística?

POSADAS. Este martes a las 9 comenzará el operativo de vacunación en todo el país y los primeros en recibirla serán los trabajadores de las unidades de terapia intensiva de los hospitales públicos.

El director de Vigilancia Epidemiológica de Misiones, Jorge Gutiérrez, adelantó que el primer lote de las vacunas rusas contra el coronavirus, que llegó a Posadas en la mañana de este lunes, será distribuido en cinco combis preparadas con equipos de refrigeración, para trasladar las dosis a los hospitales de Posadas, Puerto Iguazú, San Vicente, Oberá y Eldorado.

“Esta es una dosis pequeña, no es la vacunación masiva”, recalcó respecto a las 2.600 dosis que arribaron a la provincia este lunes y confirmó que serán destinadas al personal de salud. Al mismo tiempo, indicó que la segunda tanda será destinada a las mismas personas.

“Las vacunas no son intercambiables. Si me pongo un dosis de Sputnik, no puedo ponerme la segunda de Pfizer”, explicó Gutiérrez. “La primera dosis me da un 10% de inmunidad. Así que, aquél que estaba pensando en ponerse una sola dosis, ya le digo que va a ser inútil”, agregó.