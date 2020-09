Sustancia que se conoce hace medio siglo podría inhibir el ingreso del coronavirus en las células nasales

BUENOS AIRES. En la búsqueda de estrategias accesibles y rápidamente aplicables al control del coronavirus (SARS-CoV-2), investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y del Hospital de Clínicas confluyeron en un compuesto químico que se conoce desde hace más de 600 años y se encuentra en la estructura celular de algunas algas, en especial de la especie Chondrus crispus, conocida como “musgo irlandés” y natural del Atlántico norte.

Esta sustancia, la “carragenina” (nombre derivado de la ciudad de Carragheen, en el condado de Waterford, Irlanda), podría impedir el ingreso y la reproducción del coronavirus en las células de la mucosa nasofaríngea. Y así ayudar a prevenir o disminuir la severidad de los cuadros graves de la Covid-19. La sustancia en cuestión se usó tradicionalmente durante más de medio milenio como espesante alimentario. Actualmente, también tiene aplicación en la industria cosmética y farmacéutica.

Las palabras de investigadores

“Yo empecé a estudiar el problema de la pérdida de olfato y entendí que el virus entraba al sistema nervioso central por esa vía, se propagaba y atacaba fundamentalmente los centros respiratorios, aunque también otros órganos”, contó a La Nación, Osvaldo Uchitel, investigador del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (Ifibyne- UBA/Conicet).

“El estrés respiratorio no solamente tiene un origen en la infección pulmonar. Sino en el comando central del sistema respiratorio. Con esa idea, me planteé que entonces teníamos que tratar de bloquear la entrada al sistema nervioso para evitar los cuadros graves de la enfermedad. Empecé a buscar y descubrí las carrageninas. Y también me encontré con Juan Manuel Figueroa, que las estaba utilizando desde hace tiempo en el Hospital de Clínicas para sus enfermos pediátricos”, reveló Uchitel.

Lo singular de este polímero es que está incorporado como excipiente en una solución de cloruro de sodio que se vende en el mercado local y en muchas partes del mundo. Se aplica con un vaporizador y funciona como una barrera sobre el epitelio nasofaríngeo. “Esos polisacáridos tienen cargas negativas y atrapan los virus, cuya cápside (el conjunto de proteínas que envuelven su material genético) tiene carga positiva”, explicó Uchitel.

“Cumpliría una doble función: actuar como una suerte de ‘barbijo electroestático’. Y, por otro lado, bloquear la replicación del virus en la mucosa antes de su ingreso al sistema nervioso. Es decir, que esta valla de carrageninas podría absorber el coronavirus y disminuir la carga viral”, puntualizó el investigador.

Otro beneficio extra del barbijo químico

Los científicos empezaron a pensar en la hipótesis de la carrageninas como barbijos químicos a fines de marzo. Pero en ese momento en el país no se podía trabajar sobre el nuevo coronavirus porque todos los centros con capacidades de bioseguridad habían sido puestos a hacer tests de diagnóstico.

En cambio, Estados Unidos tiene 12 instalaciones distribuidas a lo largo del país dispuestas para emergencias (epidemias y terrorismo biológico). “Los contactamos y pudimos probar que, en concentraciones 10 y 100 veces menores que las que se utilizan en la actualidad, las carrageninas inactivan completamente la infección en cultivos celulares”, sostuvo por su parte, el investigador y Dr. Juan Figueroa, jefe de la sección Neumonología Infantil del Clínicas.

Por otra parte, existen indicios que sugieren que al bloquear la replicación del virus también se disminuye la liberación de interleuquina 6 (IL6, una citoquina involucrada en la amplitud de la respuesta inflamatoria). Así pues, el individuo infectado también sería menos contagioso, porque eliminaría menor cantidad de virus.

Estudios en marcha

En estos momentos, según el citado diario nacional, investigadores están avanzando en la comprobación de la hipótesis en ensayos con personas. Un gurpo de científicos implementaron dos ensayos clínicos randomizados (de dos grupos distribuidos al azar) a doble ciego (ni los médicos ni los pacientes saben qué están administrando o recibiendo). Uno en personal de salud, parte del cual presumen que ya está infectado, aunque todavía no muestre síntomas. Y otro, en pacientes leves de reciente diagnóstico.

“En el primero, que es el que está más avanzado, tenemos enrolados siete centros (entre los que se cuentan el Cemic, el Hospital Británico, y el ‘Perón’, de Avellaneda). Pero necesitamos incluir rápidamente más, ya que el ensayo es muy corto: 21 días de tratamiento y una semana de seguimiento. Calculando que podríamos tener una efectividad del 50% y considerando que alrededor del 20% de los médicos se contagian, necesitamos probar la sustancia activa en 200 individuos y el placebo, en otros 200”, explicó Figueroa al respecto.

Un spray nasal de fácil producción

Utilizan un spray nasal como el que recomiendan todos los otoños para niños con alergias que van al jardín de infantes y empiezan con mucosidad. Se aplica cuatro veces por día y es totalmente inocuo (está aprobado para mayores de un año y embarazadas). Además, no tiene patente, es fácil de producir a grandes escalas.

El laboratorio Cassará, que ya lo elabora en el país, les suministra la sustancia activa y el placebo, que tiene que ser exactamente igual, con el mismo frasquito, el mismo gusto y el mismo olor. Pero sin la sustancia activa del producto.

Los investigadores subrayan que la intención de dar a conocer este ensayo no es que la población salga a comprar el spray. “Queremos que los centros médicos se afilien rápidamente al protocolo para poder responder la pregunta de si esto sirve o no, probar la hipótesis”. Mientras tanto, habrá que esperar los resultados.