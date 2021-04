Test rápido: ¿Por qué los farmacéuticos misioneros no alientan su uso?

POSADAS. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó un test rápido de coronavirus para su venta en farmacia. Si bien, parece una alternativa favorable para detectar el virus, son varios factores que hace que las farmacias misioneras no estén apresuradas por adquirirla.

El Test Rápido de antígeno SARS-CoV-2 para conocer si una persona es positiva de Covid-19, ya se vende en varias farmacias argentinas, aunque en la provincia aún no hay a la venta. La misma es de origen chino y pertenece al laboratorio Hangzhou Immuno Biotech CO Ltd.

Sin embargo, desde la Cámara de Propietarios de Farmacias y Botiquines (CaProFarBo) en Misiones no hay una euforia por conseguir este novedoso producto. Y es que si bien el test es de venta libre, su uso debe estar guiado por un profesional.

Este es un punto muy importante, ya que el usuario que adquiera el kit de testeo rápido, debe saber que no podrá usarlo por sí mismo, al contrario, deberá asistir a un bioquímico o a un profesional médico para que le realice la prueba.

Al país ingresaron 20 mil test de origen chino, que actualmente son los únicos que están aprobados por la Anmat, es por ello que los farmacéuticos comenzaron a hacer la consulta sobre este nuevo producto, pero para este sector no representaría un kit que tendría gran demanda por los misioneros.

Estas previsiones pueden basarse en un factor primordial para la compra de un producto: el precio. Según se pudo conocer el valor del kit de testeo de coronavirus rondaría los 2.800 pesos, un valor elevado si se considera que en los laboratorios privados tienen un costo similar y con un grado mayor de seguridad en el resultado.

Además, en la provincia hay varios puntos de testeos gratuitos, por lo que muchos optan por esa opción a pesar de que deben hacer largas filas para acceder a uno.

Por su parte el presidente de CaProFarBo, Alberto Ruiz explico sobre el test que “es una especie de hisopado que se hace en fosas nasales o faringe y tiene una serie de pasos, por eso se exige que la práctica la haga un profesional”.

Quien además advirtió que si llega a dar positivo el test, la persona no va a estar dentro de las estadísticas oficiales de contagiados, “va a ser una vía de pacientes que no van a estar contabilizados”, aseguró.