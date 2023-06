Tumor cerebral: Lo que hay que saber

Foto gentileza Doctor Mosqueira Clínica

El 8 de junio se conmemora el Día Internacional de los Tumores Cerebrales, que tiene como finalidad sensibilizar a la población sobre las causas, riesgos y tratamiento de los tumores cerebrales, así como ofrecer apoyo y solidaridad a los pacientes y sus familiares.

En ese contexto, en el programa Turno Mañana que se emite por MisionesCuatro, se consultó sobre el tema con Pablo Barissi, médico neurólogo (MP 5438), quien al respecto declaró: “el tumor cerebral es un tabú muy grande muchas veces es a lo que me enfrento diariamente lamentablemente, porque, si buscas dolor de cabeza, que es mi causa más frecuente de consulta en Google, te aparece como primera instancia tumor cerebral. Entonces, no falta la persona que siempre tiene dolor de cabeza, mira y ‘dice listo tumor cerebral, me muero en 10 semanas’”.

En ese sentido, aclaró: “es algo no infrecuente, tampoco es tan frecuente como cree la sociedad. Generalmente, nosotros, para hablar de tumores cerebrales, decimos que el tumor cerebral más común es el tumor metastásico, es decir, no es un tumor que sale desde el tejido neuronal, sino que es un tumor que metastatiza o que hace metástasis desde otra región del cuerpo. Ese es el tumor cerebral maligno más frecuente”, explicó Barissi.

Consultado sobre las posibles causas señaló: “hasta el día de hoy no se tiene a ciencia cierta un factor específico. Sí se cree, que el traumatismo es reiterado, que por ahí la genética en caso de enfermedades. A ciencia cierta es bastante difícil específicamente”, precisó el neurológo.