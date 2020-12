Este jueves el presidente de Rusia brindó una conferencia de prensa, en la que manifestó no haberse puesto la vacuna que se produce en su país, ya que la misma no es apta para mayores de 60 años. No obstante, aguardan los resultados de la Fase 3 para avanzar con este segmento etario.

Luego del revuelo que trajo los dichos del mandatario, Vizzotti, quien se encuentra en Moscú, admitió que están esperando que el uso de los inmunizadores sea aprobado para los mayores de riesgo, ya que los ensayos aún no permiten hacerlo.

Lo que generó un nuevo debate en el país, ya que el presidente Alberto Fernández, había anunciado días antes que, tras la llegada de las vacunas, comenzarían el proceso de inmunización, iniciando con los enfermeros y los mayores de 65 años.