Foto: urologotuxtla

Raúl Angeloni, médico urólogo (M.P. 0232), habló con el programa “Otro Día Más”, que se emite por la radio Social Club 97.7 sobre la vasectomía, un tema que aún suele ser “tabú” en la sociedad y que se volvió a instalar en la opinión pública, luego de que el actor Pablo Granados explicó en que consiste en esta intervención quirúrgica a la que se sometió hace poco tiempo.

Al ser consultado sobre en qué consiste la vasectomía, respondió: “es la ligadura de los conductos que llevan a los espermatozoides desde el testículo a la vía excretora. El paciente va a continuar emitiendo un semen, pero sin espermatozoide, por lo tanto, no va a tener posibilidad de embarazar”, explicó el profesional.

Asimismo, dijo que esa operación “es efectiva en todas las edades” y reveló algunos datos sobre los pacientes: “no llama la atención cuando lo pide un paciente adulto mayor, llama la atención que hay pacientes que no tienen hijos y vienen a pedir que les haga la vasectomía porque no quieren tener hijos”, contó Angeloni.