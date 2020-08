EUTA admite que no hay distanciamiento social en colectivos del Grupo Z

POSADAS. Un momento tenso se vivió esta mañana en el Paseo Bosetti, cuando Daniel Morel, referente de la Unión de Presidentes y Dirigentes Sociales (UPDS), intervino en la conferencia de prensa de la EUTA (Empresarios Unidos del Transporte Automotor) y preguntó a los empresarios, por qué los pasajeros de las líneas del Grupo Zbikoski viajan hacinados en plena pandemia del nuevo coronavirus.

Consultado por MisionesCuatro sobre las quejas por el servicio que prestan EUTA y el Grupo Z en el Gran Posadas, el presidente de la EUTA y titular de Tipoka, Guillermo Leumann dijo: “No voy a cometer la necedad de negar la existencia (de reclamos). El usuario quiere ser mejor atendido. Me consta que las empresas hacen el mejor esfuerzo para poder hacerlo. A veces no se logra. Pero la intención de poder brindar el mejor servicio, créanme que está”, sostuvo el empresario.

Zbikoski escucha a los vecinos, según Leumann

Para ejemplificar el supuesto espíritu de mejoramiento de las empresas del Grupo Z, Leumann reveló haber recibido una nota del gerente de la empresa Casimiro Zbikoski (Marcelo Zbikoski) por un reclamo de los usuarios de la línea 110, “donde la empresa analizó, vio que el reclamo tenía asidero. Y modificó el recorrido conforme a lo pedido por los usuarios. Voluntad de cambiar y mejorar hay en cualquier prestador”, opinó Leumann, sin hacer mención a que las utilidades de las empresas suben si viajan más pasajeros en menos unidades.

“Estamos tratando de preservar el servicio y al usuario y tratando de evitar el estrépito, porque eso no ayuda”, recalcó.

Acto seguido, Daniel Morel, de la UPDS, intervino en esta conferencia convocada por las empresas, específicamente para tratar el tema del conflicto con Bencivenga SRL., por el uso de la Terminal de Transferencia Quaranta. “El gobernador firmó un decreto que los habilitó a uds a que lleven más pasajeros (en las unidades) ¿Por qué el vecino está viajando hacinado, teniendo en cuenta que sólo pueden salir los trabajadores esenciales y no están viajando los chicos a las escuelas? Uds. están ampliamente subsidiados y no lo están cumpliendo. ¿El coronavirus no existe en Misiones? Están exponiendo a la salud pública, y ese es nuestro interés”, fustigó Morel, rápidamente increpado por una joven, molesta con esa intervención.

¿El parque vial no alcanza para un transporte con distanciamiento?

Sin embargo, Leumann accedió a contestar el planteo de Morel, revelando una supuesta falencia en el parque vial de las empresas de la EUTA. “Obviamente que las empresas están tratando de hacer lo posible para poder incrementar las frecuencias y poder generar las condiciones para que el distanciamiento social se respete”, comenzó diciendo Leumann. “Lo que pasa es que eso requiere prácticamente la duplicación de la flota. Un colectivo no es algo que se consigue del día a la mañana en una góndola. Hace falta ver de dónde se obtienen los recursos y el material rodante”, reveló.

Repreguntado por otro periodista, respecto de los límites a la cantidad máxima de pasajeros transportados en colectivos del Gran Posadas, que fijó el decreto del gobernador 980/20, Leumann dijo: “Los hay y los límites se han cumplido. Lo que pasa es que, los límites que provee el decreto se ha cumplido. Pero en la práctica, se ha observado que resulta insuficiente (el parque vial) para obtener un mayor distanciamiento. Por eso, es que hay empresas que han traído, recientemente Casimiro, 50 coches para poder aumentar la frecuencia y ayudar a que ese distanciamiento se mantenga y se conserve de la mejor forma posible”, sostuvo el titular de Tipoka.

Colectivos con habilitación temporaria

Asimismo, otro empresario de la EUTA que estaba en la conferencia, precisó que los nuevos ómnibus traídos a la provincia por Casimiro Zbikoski, operan con una “habilitación temporaria”. Es decir, no están inscriptos en la provincia. Con esto, no dejó en claro si estos colectivos continuarán prestando el servicio y engrosando el parque vial posadeño, después de que pase la crisis del coronavirus. “Por lo pronto están atendiendo la situación actual de pandemia. En función de cómo evolucione esta situación, (se) seguirá gestionando, de forma tal que el usuario no tenga inconvenientes y que viaje con la seguridad sanitaria y comodidad necesaria”, consideró el empresario.

Por otra parte, Leumann se refirió al reclamo de vecinos del barrio Itaembé Guazú para que se permita el ingreso de colectivos de Bencivenga, para que, por la competencia entre empresas, mejore el servicio para todos. “Quien debe definir es el poder concedente, que es la autoridad de aplicación, en función de los derechos de cada empresa tenga e invoque”, dijo Leumann, responsabilizando a la secretaría de transporte de la provincia y al municipio de Posadas.