Qué se sabe de la pareja de alemanes que pretendía cruzar la frontera con una beba

Un matrimonio de origen alemán, radicado en Paraguay, fueron retenidos en el control del puente internacional del lado argentino, cuando intentaban ingresar a territorio misionero con una beba indocumentada y dos menores con documentación de Alemania.

Para conocer más detalles de esa situación, el móvil de Misiones Cuatro consultó con Rolando Agustín Goiburú, el Cónsul de Paraguay en Posadas, quien al respecto declaró: “la pareja de alemanes, que no habla castellano, intentaba salir con un bebé que manifestaba ser el hijo de la pareja, una declaración muy confusa que hizo sospechar. Me llamaron de Migraciones, porque esta gente tiene documento paraguayo otorgados en la zona del Guayrá. Me llama la atención porque están radicados en Paraguay y no pertenecen a ninguna colonia de alemanes que hay allá, si hay alemanes de habla hispana”, declaró Goiburú.

Asimismo, agregó: “en vista que la criatura no tiene ningún tipo de documentación y no encontramos rastros del nacimiento del bebé, no existen testigos. Ella (la madre) manifiesta haberlo tenido en Paraguay, ahora, como hizo para ingresar a la Argentina y luego volver a egresar, es un problema”.

Además, confirmó que la pareja está retenida en la ciudad de Posadas y está siendo investigada por la justicia. “La pareja está en un refugio de acogida, hay dos niños con ellos, solamente con documentación alemana. Eso significa que solo ellos están radicados en Paraguay y los niños no, de acuerdo a las investigaciones que se están llevando a cabo, se desconoce el lugar exacto de nacimiento de los dos”, explicó el cónsul.

Dijo que lo sucedido recientemente “es una situación que no se da normalmente, de una beba que no tiene identidad”.

Por último, señaló que: “hay que deslindar responsabilidades fundamentalmente en la parte migratoria por esta pareja estaba en desconocimiento, entre comillas”, concluyó Goiburú.