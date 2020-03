Fiona Apple confirmó que su nuevo álbum está listo

A ocho años de The Idler Wheel…, los fans de Fiona Apple tienen motivos de sobra para esperanzarse con nuevo material de la música estadounidense. Apple viene anticipando un nuevo disco desde el año pasado, y en enero le dijo a Vulture que esperaba tener todo listo «en algunos meses.» Parece que avanzó en su trabajo porque hace apenas unas horas Apple confirmó que su quinto álbum de estudio está terminado.

En un video publicado en el Tumblr Fiona Apple Rocks, Apple comunica la noticia utilizando lenguaje de señas americano. Concretamente, dice: «Mi disco está listo.» Hacia el final del video, que podés ver al final de esta nota, Apple sonríe y asiente.

No es novedad que Apple no está de acuerdo con los métodos y campañas de lanzamiento que hoy rigen la industria discográfica, así que es probable que debamos esperar más por un anuncio oficial.

En este tiempo, Fiona Apple colaboró con Phoebe Bridgers y Matt Berninger para un cóver navideño de Simon & Garfunkel, y también lo hizo con King Princess para una reversión de su propio clásico «I Know». También formó parte del soundtrack del documental Echo in the Canyon, con cóvers de los Beach Boys y The Byrds.

IndieHoy

