Preocupación de un grupo de madres por un nuevo hecho de violencia en un colegio posadeño

POSADAS. Esta semana, la madre de un menor de 14 años que asiste al colegio Santa Catalina, denunció que su hijo fue agredido físicamente por otros dos alumnos en el baño de la institución. Además, fue obligado a beber una bebida que contenía alguna sustancia. Tras lo sucedido, fue trasladado al Hospital Ramón Madariaga y ya recibió el alta.

Tras conocerse el caso, el móvil de Misiones Cuatro habló con cuatro mujeres, cuyos hijos asisten a esa institución.

“Más que enojo es preocupación, porque estamos dejando a nuestras personitas más importantes estamos dejando en manos de adultos que no nos están dando las respuestas que esperábamos. Lo ideal hubiera sido que llamaran a una reunión de padres para en conjuntos podamos buscar una solución, tanto de bullying o maltrato”, relató Claudia.

Rosa, por su parte, se refirió al comunicado emitido por la institución y dijo que “ha dejado preocupación”. “Estos hechos vienen pasando desde hace mucho, los chicos tienen miedo de ir al baño, queremos pedir que pongan cámaras. El chico terminó internado, la agresión está”.

En el caso de Mariana, señaló: “tenemos miedo por nuestros chicos, sufren acoso de un grupo de chicos y las autoridades que deben tomar cartas en el asunto no lo hacen o no de la manera que deberían. No estamos en contra de la escuela, si en contra de la violencia”, expresó.

“Es algo que no se puede entender, mi hijo sufrió bullying y hoy va al psicólogo. Queremos una reunión de padres y juntar plata para que pongan cámaras en los baños y donde sea necesario”, declaró Susana.