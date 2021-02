Ley IVE: Colegio de Médicos estaría haciendo una lista de médicos que realizarían abortos en Misiones

OBERA. El controvertido artículo 10 de la ley nacional 27.610 o ley IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), ya está generando repercusiones, no sólo por existir clínicas donde todos los médicos capacitados para concretar la práctica, se inscribieron como objetores de conciencia. Sino también porque el Colegio de Médicos de Misiones estaría elaborando una lista con los profesionales que aceptarían llevar a cabo los abortos legales.

En diálogo con MisionesCuatro, la Dra. Mara Frontini, ginecóloga y obstetra que trabaja en la Clínica Integral de Oberá, confirmó que en esa institución, no hay médicos que no sean objetores. Según Frontini, “en todas las ciudades hay médicos que hemos hecho la objeción de conciencia. Yo me inscribí hace más de un año en el padrón de objetores. La clínica no tiene profesionales que realicen la práctica de la IVE”, comentó.

¿Una lista de médicos pro-derechos en Misiones?

“El artículo 10 nos permite a los profesionales ser objetores y la institución puede establecer que no cuenta con los profesionales para realizar la IVE”, añadió Frontini, mostrando uno de los efectos colaterales del polémico artículo 10.

De acuerdo con Frontini, ante esta situación, “nos comunicamos con el Colegio de Médicos y nos dijeron que nos darán una lista de médicos e instituciones que realizan la práctica. Estamos esperando la lista del Colegio de Médicos. Nosotros como institución necesitamos la lista, para derivar a las pacientes”, señaló la obstetra.

“Me he formado para recibir la vida, no estoy de acuerdo con la IVE. Tenemos una asociación de ginecólogos de la zona centro, tuvimos varias reuniones y presentamos una lista de los médicos objetores”, informó al respecto Frontini.

En referencia a lo que estipula la ley 27.610, la médica explicó que la norma estipula que, en un plazo no mayor a 10 días, “se debe derivar a la paciente a una institución donde se realice la práctica”.

La falta de médicos para la IVE en Oberá

Las declaraciones de Frontini encienden las alarmas en los grupos de defensa de los derechos de las mujeres, porque en Oberá, podría haber serias limitaciones al derecho a la IVE. De hecho, Frontini no menciona qué sucede con la interrupción legal del embarazo (ILE). Es decir, los abortos en casos de violación a menores de edad, mujeres con discapacidad o en casos en los que corre riesgo, la vida de la gestante,

Pero, además, se desconocen mayores precisiones sobre cómo se estaría confeccionando la supuesta lista de médicos que podrían realizar la IVE en Misiones.

Asimismo, si se confecciona y se hace pública una lista así, profesionales “pro-derechos” podrían sufrir escraches públicos o en las redes sociales.