Piden informes sobre el presunto robo en el Hospital de Apóstoles, que hace dos meses que está sin director

APÓSTOLES. Este miércoles, el concejal de Apóstoles Juan Ahumada (Activar – JxC) dialogó con MisionesCuatro respecto de los varios pedidos de informes que presentó en las últimas horas, uno de los cuales gira en torno al presunto robo en el Hospital de la comuna.

“Hicimos varios pedidos de informes, lastimosamente uno de ellos, a raíz de que se filtraron imágenes de videos de las cámaras de seguridad del Hospital de Apóstoles, donde se podía divisar que en horas de la noche, ingresaba un automóvil por la parte de atrás. (Desconocidos) ingresaban al sector de la farmacia y retiraban cajas. Por lo cual, hace pensar que podría ser un presunto robo”, comentó Ahumada, en diálogo con MisionesCuatro.

Para el edil, por la forma en que se movían los presuntos maleantes, “podría ser personal del hospital el que estaría perpetrando el hecho. Se manejaban con mucha tranquilidad y soltura. Sin que nadie los detenga y sabiendo a dónde tenían que ir, retiraban las cajas”, detalló.

“Así que, solicitamos al Ejecutivo Municipal que informe sobre el hecho: si hicieron la denuncia correspondiente; que arrojó el inventario (respecto) del faltante que debe tener el hospital, para llevar claridad (al hecho) Desde el Ejecutivo no hubo ninguna declaración. No se sabe si hicieron la denuncia, no hubo ningún comentario oficial”, advirtió Ahumada.

Por otra parte, el edil recordó que “el hospital está sin director desde hace más de dos meses por el fallecimiento de Rolando Montero. Estamos en una incertidumbre muy grande con el Hospital de Apóstoles. No puede ser que un hospital esté dos meses sin director”, denunció el concejal de Activar.

Según Ahumada, actualmente “está haciendo las veces de director, un contador que está manejando el hospital. Así que es urgente, no sólo para los vecinos de Apóstoles sino para toda la zona sur, que se nombre un director. Para que el hospital esté mejor manejado y no vuelvan a suceder estos ilícitos”, subrayó el edil, vinculando el pedido de informes con el reclamo de normalización del nosocomio.

Ante la consulta de este medio, Ahumada aclaró que los usuarios de este hospital, siguen manteniendo las quejas usuales, “que no hay guardias, que hay muchas colas, que los médicos no cumplen los horarios. Si bien hubo una mejora en la infraestructura, porque se inauguró una sala de diálisis y otra de terapia intensiva, las quejas de la atención diaria siguen siendo las mismas. Esperemos que se pueda resolver a la brevedad”, sentenció.