Depeche Mode y Nine Inch Nails ingresan al Salón de la Fama

El Salón de la Fama del Rock and Roll anunció la lista de artistas y agrupaciones que ingresan en su clase 2020: Depeche Mode, Nine Inch Nails, Whitney Houston, The Notorious B.I.G., T. Rex y The Doobie Brothers. La ceremonia de inducción tendrá lugar el 2 de mayo en el famoso museo de Cleveland.

Nine Inch Nails y Depeche Mode fueron nominadas en reiteradas ocasiones, pero Houston, T. Rex y los Doobie Brothers estaban en consideración por primera vez. The Notorius B.I.G. era el único nominado en su primer año de elegibilidad. Es decir, cumplía por primera vez con el requisito de que se hayan cumplido 25 años del primer lanzamiento comercial del artista.

Entre los nominados 2020 que no llegaron a ser inducidos al Salón se encuentran Soundgarden, Motörhead, Dave Matthews Band, MC5, Kraftwerk, Thin Lizzy, Pat Benatar, Rufus with Chaka Khan, Todd Rundgren y Judas Priest. Dave Matthews Band fue la banda ganadora del voto del público, pero no fue suficiente.

Qué dijo Trent Reznor

A través de un comunicado, Trent Reznor dijo: “Un GRACIAS sincero para el cuerpo electoral del Salón de la Fama del Rock and Roll – siempre se siente asombroso ser reconocido por tus esfuerzos artísticos y estoy muy honrado. Muchas felicitaciones a los colegas que este año también ingresan (¡finalmente DM!) – ¡nos vemos en Cleveland, donde todo empezó para mí!”

NIN fue nominada por primera vez en 2016, sin resultados positivos. Después de dos años en los que no fue nominada, Reznor y su banda volvieron a ser candidatos en 2020. De acuerdo con IndieHoy, el frontman tuvo una posición ambivalente en cuanto al Salón y lo que significa la institución, pero todo cambió el año pasado, cuando Reznor fue el encargado de presentar el ingreso de The Cure al Salón.