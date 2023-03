BUENOS AIRES. Tras el discurso de Cristina Kirchner en Río Negro, luego de que se hicieran públicos los argumentos del Tribunal Oral Federal 2 que la condenó por corrupción con la obra pública de Santa Cruz, los principales referentes del kirchnerismo encabezaron un acto militante en Avellaneda, con el que impulsan su “operativo clamor” para que la ex mandataria sea candidata a Presidente este año. Y redoblaron las presiones para que Alberto Fernández abandone sus aspiraciones de ir por la reelección.

“Parece mentira que tras la persecución del partido judicial haya compañeros que están más interesados en ganarle a Cristina que en sacar el país adelante. Algunos que dudan lo que tienen que hacer: ponerse a disposición del conjunto y abandonar las aventuras personales. Es hora del pueblo, es hora de la gente. Más que agradecidos deberían estar algunos de ocupar el lugar que muchos argentinos sueñan”, lanzó Máximo Kirchner al cierre del evento, según publicó TN, este sábado.

El acto se trató además del virtual lanzamiento de “La Patria es el Otro”, el nuevo espacio de Andrés “Cuervo” Larroque, uno de los principales referentes de La Cámpora que apunta a ampliar la organización ultra kirchneristas. Del evento no participa Cristina Kirchner, quien este viernes criticó a la Justicia federal y sostuvo que no está vigente un Estado de derecho democrático.

“Cristina presidenta” y el lema de “Luche y Vuelve”

De acuerdo con el citado portal, el encuentro se desarrolló en el territorio de Jorge Ferraresi, uno de los intendentes más fieles a la Vicepresidenta, y participan decenas de organizaciones –en especial, La Cámpora-, miles de militantes, junto a funcionarios nacionales y provinciales, legisladores, dirigentes sindicales e intendentes bonaerenses, que volvieron a cantar el “Cristina presidenta”. También estuvo presente el ex vicepresidente Amado Boudou, quien recuperó su libertad luego de ser condenado por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la gestión pública en el juicio por la quiebra y adquisición de la calcográfica Ciccone.

La consigna utilizada fue el histórico lema peronista “Luche y Vuelve”, muy relacionado con la fecha elegida. Este 11 de marzo se cumple el 50 aniversario del triunfo que llevó a la presidencia a Héctor Cámpora y que abrió la puerta al regreso de Juan Perón a la Argentina tras 18 años de proscripción.

El kirchnerismo busca forzar un paralelismo entre las figuras de Perón y la Vicepresidente, que tiene una condena por corrupción que el kirchnerismo considera un intento de “proscripción”. Por supuesto, la comparación no toma en cuenta que Perón jamás perdió una elección, mientras que Cristina Kirchner perdió varias: 2013, 2015, 2017 y 2021. Asimismo, CFK no está inhabilitada para presentarse a elecciones hasta que la condena en la Causa Vialidad quede firme. Y para ello pasarán varios años.

Kicillof desesperado porque Cristina se presente como candidata a presidente del oficialismo

El cierre del evento está a cargo del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el diputado Máximo Kirchner, líder de La Cámpora y presidente del PJ bonaerense. “Buscan descabezar una fuerza política porque saben que es muy difícil instalar candidatos a los que la gente les crea en esta situación. Buscan que vayamos a las elecciones, que tienen un tinte amañado, que no dejan participar, que proscriben. Porque si apareciera otra persona que pudiera despertar la misma esperanza actuarían de la misma manera”, dijo Máximo Kirchner entre críticas a los medios, al macrismo y a la Justicia, antes de cargar, sin nombrarlo, contra Alberto Fernández.

En este intento de forzar paralelismos de dudosa legitimidad, Axel Kicillof recordó la etapa de exilio de Perón y también dejó un mensaje para la interna: “Hubo algunos vivos que pensaban que podían hacer peronismo sin Perón. No se podía. Como hoy no se puede hacer peronismo sin Cristina”, dijo.

Y sostuvo que “a Cristina no se la va a poder proscribir porque el pueblo la va a acompañar. La proscripción se rompe con militancia, compromiso y el pueblo en la calle. Si el pueblo quiere a Cristina, va a ser Cristina. Esa proscripción se empieza a romper hoy”, concluyó a los gritos el gobernador, el principal interesado en que CFK encabece la fórmula presidencial del oficialismo, para que él no deba asumir esa responsabilidad y, en consecuencia, pueda buscar su reelección en una provincia donde la oposición se presenta dividida y donde no hay balotaje.