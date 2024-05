Berenjenas al escabeche en el número 1 del ranking de conservas caseras

“En el año 2018 vi de hacer algo extra a mi trabajo fijo”, reveló. “Me anoté en un curso online de conservas y mermeladas y arranqué”.

Con una pasión por la cocina, Margarita se aventuró en la elaboración de sus propias recetas, comenzando con modestos frascos de tapa de plástico. Sin embargo, su dedicación y amor por la cocina la llevaron a perfeccionar sus habilidades, expandiendo su negocio y creando un logo y página web propios.

Aunque su emprendimiento sigue siendo pequeño, Margarita confía en su crecimiento futuro. “Sigue siendo chiquitito, pero va a crecer”, aseguró.

Entre sus creaciones más solicitadas se encuentran las berenjenas al escabeche, aclamadas como la estrella de su emprendimiento. “Berenjenas al escabeche es la vedette del emprendimiento. Número 1 del top. Es lo más pedido y lo que más hago”, compartió con entusiasmo.

Margarita reveló su enfoque en utilizar frutas de estación para sus mermeladas, aunque ocasionalmente recurre a frutas congeladas para mantener la frescura y calidad de sus productos. “Tengo kinotos para hacer al almíbar”, agregó.

Aunque participó en ferias locales en el pasado, decidió centrarse en su clientela directa para garantizar la satisfacción de sus clientes. “Después me di cuenta que preparaba mucho stock para la feria y no me alcanzaba para mis clientes y dejé de ir”, explicó.

Además de sus productos estrella, como la mermelada de mandarina y las berenjenas al escabeche, sueña con expandir su línea de productos. “Anhelo hacer mermelada de yerba mate o café”, reveló.

A pesar de los desafíos, como el tedioso proceso de colar las semillas para la mermelada de guayaba, Margarita persevera con su pasión por ofrecer conservas y mermeladas caseras de la más alta calidad.