Kiczka: “Trabajamos por una lista amplia y de consenso en JxC”

POSADAS. Este lunes, el diputado provincial electo, Germán Kiczka (Activar – Juntos por el Cambio) develó cuál será la estrategia electoral que desplegará el partido nacional que está alineado con el Peronismo Republicano y que tiene como principal referente a Pedro Puerta.

El joven dirigente recientemente electo señaló que la prioridad es fortalecer al frente opositor y lograr una lista de amplia y de consenso, con la UCR y el PRO. Esto está en línea con el pedido de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, de ampliar el espacio y conseguir listas de unidad. En caso de no lograrse acuerdos, Kiczka confirmó que competirán en las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) con un solo candidato.

“Activar ya tiene personería jurídica y es un partido nacional. Si no me equivoco ya está armándose en 7 provincias”, confió Kiczka, en diálogo con MisionesCuatro. Y agregó: “Activar surge acá, en Apóstoles, Misiones”.

Consultado al respecto del perfil ideológico del espacio, Kiczka dejó en claro que “nos identificamos con el Peronismo Republicano, es nuestro espacio. La sede de Apóstoles, fue la primera del Peronismo Republicano inaugurada en todo el país”, subrayó Kiczka en referencia a la visita del ex senador Miguel Pichetto, el conductor del espacio del peronismo no-kirchnerista.

En cuanto a los comicios del 6 de Junio, Kiczka opinó: “Fue una excelente elección. Al más pesimista de los renovadores le escuché decir que iban a ronda 14 diputados. Apenas sacaron 11”, lanzó. Por otra parte, Kiczka subrayó que “la situación de pandemia iba a coartar la cuestión democrática. Votó el 60% del electorado, eso afecta a la democracia”, dijo.

“No hay precedente de una campaña como esta” y al conseguir 6 bancas, “el resultado fue óptimo”, acotó.

Uno de los temas abordados por el diputado electo fue la continuidad del frente Juntos por el Cambio, que en todo el país busca listas de unidad, como así también, ampliar el espacio opositor. “Vamos a seguir dentro del Frente. Está consolidado. Si bien promovemos que se forme una lista de unidad en una mesa de debate, con números y demás, están las opiniones de los otros partidos, el radicalismo y el PRO, que por ahí tienen otras intenciones”, precisó.

“Y en caso de no acordar, iremos a las PASO. Eso no significa que el frente esté debilitado”, aclaró Kiczka, para quien, las pasadas elecciones provinciales y municipales terminaron fortaleciendo al espacio opositor. “Se trabajó en equipo, entre todos los partidos, todos con la misma visión y objetivo. La elección fue excelente y se fortaleció el frente. Si no prospera la lista de unidad iremos a las PASO sin ningún problema”, reiteró.

Ante la pregunta sobre quién sería el candidato de Activar para competir en las primarias, Kiczka explicó: “Somos de definir los candidatos a último momento”.

Según este dirigente peronista, una lista de consenso sería preferible a una interna, porque “hay una cuestión de desgaste político” y de la pandemia de coronavirus (Covid-19). Pero de no concretarse, “la discusión con los demás partidos, es en buenos términos”.

“El frente está aún más consolidado. Terminaron las provinciales y ya empezamos a trabajar, tenemos muchas posibilidades de ganar”, enfatizó Kiczka, para quien, el oficialismo provincial viene retrocediendo en volumen electoral.

Antes, “la Renovación sacaba números monstruosos y ahora sacaron el 46%, por eso hay malestar (en el oficialismo) Invirtieron un dineral. Nosotros hicimos una campaña austera, pero nuestro resultado fue excelente”, insistió.

Sobre el final, Kiczka aseguró que, en estos momentos, no están discutiendo quién sería el mejor candidato de Activar. “En caso de que no se haga una lista de consenso, vamos a competir con un solo candidato. Tenemos un borrador de los posibles candidatos. Pero hoy no es lo primordial. Primero negociemos qué se va a hacer con la lista, si va a ser de consenso o no. Y después, en los términos que indique la justicia, diremos en su momento quién será nuestro candidato”, sentenció.