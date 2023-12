Cuatro restaurantes argentinos elegidos entre los 100 “lugares de comida más emblemáticos del mundo”

Cuatro restaurantes argentinos se encuentran entre los 100 “lugares de comida más emblemáticos del mundo”.

Se trata de La Fonda del Tío (puesto 14), ubicado en Bariloche; la pizzería porteña Güerrín (puesto 31) y El Cuartito (puesto 53), dos templos de la pizza en Buenos Aires; y la parrilla Don Julio (puesto 57), que se encuentra en el barrio de Palermo, en Capital Federal.

TasteAtlas Awards 23/24 – 100 Most Iconic Restaurants in the World: https://t.co/f4sZ5Ny68A pic.twitter.com/kJECPomYP2