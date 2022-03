Tips para que los canelones te queden más ricos

Foto: istock

Por tal motivo, a continuación, te brindamos 3 trucos de los especialistas en gastronomía para que los canelones te queden mucho más ricos.

1. Cuidado con el tiempo de cocción. Si cocinás demasiado los canelones en el horno, la pasta se va a pasar y va a perder su textura característica.

Acordate que, cuando le agregues la salsa caliente, se va a seguir cocinando, así que tenelo en cuenta a la hora de cocinarlos.

2. Que no se peguen en la placa de horno. Conviene usar un chorrito de aceite, manteca o margarina para evitar que la masa se pegue y no la puedas retirar cuando los canelones estén cocidos.

3. Relleno. No dejes de cocinar el relleno antes de colocarlo en los canelones, porque si no, el tiempo de cocción en el horno no va a alcanzar para que el relleno esté bien cocido.

Es importante precalentar el horno a 200° antes de introducirlos, con la salsa que más te guste: bechamel, fileto, mixta, etc.

¿Te fueron útiles estos tips?