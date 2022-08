Abierto de Cincinnati: Triunfo de Schwartzman y caída de Cerundolo

CINCINNATI, OHIO. El argentino Diego Schwartzman avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de tenis de Cincinnati, en Ohio (Estados Unidos), al vencer en el debut al eslovaco Alex Molcan por 5-7, 6-4 y 6-2, en una jornada en la que su compatriota Francisco Cerúndolo quedó eliminado al perder con el español Roberto Bautista Agut.

El “Peque” Schwartzman, de 29 años y ubicado en el puesto 16 del ranking mundial de la ATP, se repuso de un comienzo adverso en el set inicial y venció al eslovaco Molcan (39), tras 2 horas y 35 minutos de contienda.

De acuerdo con Télam, Schwartzman, quien ya había vencido a Molcan en el único antecedente entre ambos, en la edición 2021 del US Open, se medirá en la segunda ronda contra el ruso Aslan Karatsev (38), quien superó al estadounidense Brandon Nakashima (66) por 7-5 y 7-5.

En tanto Cerúndolo (27), tras un primer set favorable, perdió ante el peligroso español Roberto Bautista Agut (19) por 6-7, 6-4 y 6-2, al cabo de 2 horas y 42 minutos de juego.

Complejo debut de Báez

El tercer argentino que toma parte del Masters de Cincinnati, es el bonaerense Sebastián Báez (35), campeón este año en el ATP portugués de Estoril. Este martes tendrá un debut complicado ante el sacador estadounidense Taylor Fritz (13), ganador en 2022 del Masters 1000 de Indian Wells y del ATP de Eastbourne.

En el caso de superarlo, Báez jugará su siguiente partido ante el australiano Nick Kyrgios (28) o el español Alejandro Davidovich Fokina (37), quienes también jugarán este martes.

El certamen marcará la reaparición del español “Rafa” Nadal (3), quien superó una lesión abdominal que sufrió en las semifinales de Wimbledon el mes pasado. De 36 años edad, el manacorí sorteará la primera vuelta y debutará en la segunda, al igual que el máximo favorito al título, el ruso Daniil Medvedev (1). De hecho, Nadal tiene una chance de volver a ser el nro. 1 del mundo, dependiendo de una serie de resultados.

La situación de Djokovic

En tanto, Novak Djokovic (6), el campeón de Wimbledon y anterior nro. 1 del ranking, antes de ser sobrepasado por Medvedev, no disputa este torneo porque no está vacunado contra el coronavirus (Covid-19). Y en su lucha por ser el jugador más ganador de grand slams de la historia –actualmente está segundo con 21 majors, uno menos que Nadal-, no sabe si podrá disputar el US Open, que arranca el 29 de Agosto.

Desde que se perdió el Australian Open por no estar vacunado contra el coronaviruis, Djokovic tampoco estuvo en ninguno de los torneos importantes que se disputaron en suelo norteamericano hasta el momento: Indian Wells, Miami y Cincinnati, además de Montreal (Canada).

Este año, el Masters 1000 de Cincinnati, repartirá premios por un total de 6.971.275 dólares, se celebra desde 1968 y su máximo ganador es el suizo Roger Federer, quien conquistó alzó el trofeo siete veces: 2005, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014 y 2015. El año pasado, el alemán Alexander Zverev (2), fue el campeón de este Master 1000. Pero aún no se recuperó de la lesión en el tobillo que sufrió en las semis de Roland Garros, ante Nadal.