BUENOS AIRES. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) expulsó este miércoles a Héctor Baldassi, diputado nacional de Juntos por el Cambio, de su cargo como integrante del Comité de Árbitros, por pedido de la AFA.

Según LPO, la AFA, conducida por Claudio “Chiqui” Tapia reclamaba que aparten a Baldassi de su cargo en forma reiterada desde mediados de 2019, lapso en el que elevó dos notas formales hacia el Consejo de la Conmebol para pedir que el ex árbitro, electo diputado nacional sea apartado del cargo. La asociación argentina reclamaba que según los parámetros de idoneidad de la confederación no se puede ocupar un cargo político y a su vez ser miembro de un comité.

El planteo de Tapia contra Baldassi

“No puedo dejar de poner a su consideración el reproche que merece el presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, máxime cuando es competencia exclusiva de su presidente las designaciones “, expresó la AFA en 2019, después de la Copa América de Brasil.

“Wilson Seneme es presidente de una Comisión que integra el argentino Héctor Baldassi, que no solo no representa a AFA, sino que su designación ha sido cuestionada por el suscripto, entendiendo que el cargo político de diputado nacional que éste ejerce en la Argentina puede generar conflictos de intereses con la AFA en su condición de miembro de la Conmebol, cuestionamiento que no fue analizado ni resuelto”, se argumentó en el reclamo.

Finalmente, en los primeros días de marzo, la Confederación Sudamericana de Fútbol aceptó el reclamo y este miércoles apartó del cargo al diputado argentino que representa al principal espacio opositor al gobierno del Frente de Todos.

Acercamiento de Tapia al gobierno, en medio de una embestida en AFA

Se trata de otro gesto al Gobierno nacional de parte del titular de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, que viene dando señales de acercamiento tanto con la Rosada como con la gobernación bonaerense. Esto ocurre en momentos en que Marcelo Tinelli -presidente de San Lorenzo- y Rodolfo D’Onofrio -presidente de River-, avanzan por el control de la AFA.

Tapia había hecho una jugada política con impacto nacional la semana pasada, cuando desplazó al fiscal Raúl Pleé de la presidencia del Tribunal de Ética de AFA, un cargo al que había llegado por gestión del ex presidente de Boca, Daniel Angelici.

Esa decisión de la AFA se dio el mismo día en que el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal pidió rechazar el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa dólar futuro y llevarla a juicio oral.