SYDNEY. Los mejores tenistas del mundo participarán desde este sábado en la ATP Cup, un torneo por equipos en Sydney, a tres semanas del Abierto de Australia -primer Grand Slam del año- a jugarse en Melbourne entre el 17 y el 30 de enero.

En la tercera edición del torneo, con un número reducido de países que compiten debido a los rebrotes de coronavirus en todo el mundo, Argentina integra el Grupo D junto con Georgia, Grecia y Polonia.

El equipo argentino está liderado por Diego Schwartzman (13 del ranking) y capitaneado por Alejandro Fabbri, uno de sus entrenadores (el otro es Juan Ignacio Chela). Federico Coria (63) dio positivo en su llegada a Australia, por lo que será reemplazado por Facundo Bagnis (76). El debut será esta noche frente a Georgia, desde las 20 (hora argentina, con transmisión de Star+).

El primer partido programado es Federico Delbonis (44) ante Aleksandre Metreveli (571), seguido por Schwartzman frente a Nikoloz Basilashvili (22). Por último, se hará el dobles, con jugadores a confirmar.

El grupo A está compuesto por Serbia, Noruega, Chile y España; el grupo B por Rusia, Francia, Italia y Australia; y el grupo C por Alemania, Canadá, Gran Bretaña y Estados Unidos.

Las bajas de este torneo ligadas a la pandemia

Según Télam, la ATP Cup tuvo bajas importantes por la pandemia: el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, decidió no jugar este torneo (se habla de que no está vacunado y no cumple con los requisitos que piden las autoridades sanitarias en Australia). En tanto que el ruso Andrey Rublev (5 del ranking), el español Rafael Nadal (6) y el canadiense Denis Shapovalov (14) fueron ausencias forzadas tras dar positivo en Covid-19, en el último caso cuando llegó a Australia, al igual que Coria.

Con la ausencia de Djokovic y varios jugadores del Top 10, Rusia, última campeona, figura como favorita. Alemania cuenta con el número tres del mundo, Alexander Zverev, y Grecia, la candidata del grupo de Argentina, con Stefanos Tsitsipas (el cuatro del ranking).

La fase de grupos se jugará hasta el 6 de enero. En la primera semifinal, el vencedor del grupo A se cruzará con el ganador del grupo D, el 7 de enero. La segunda semi será el 8 entre los ganadores de los grupos B y C. Y la final se llevará a cabo el 9 de enero.