Báez abandonó por un problema físico ante Alcaraz en el US Open

NUEVA YORK. El bonaerense Sebastián Báez jugó un partidazo contra Carlos Alcaraz, actual número cuatro del mundo, en la primera ronda del US Open. No obstante, el intenso esfuerzo que tuvo que hacer el de San Martín le terminó pasando factura, y no pudo terminar el partido, de modo que el español ganó por 7-5, 7-5, 2-0 y abandono.

Según publicó La Nación, el primer set fue muy parejo con Alcaraz encontrando algunos problemas en el ataque de derecha que luego fue corrigiendo gracias a su saque. Pero al llegar el punto crítico del parcial, Báez cedió ante la presión y el murciano quebró por primera vez para cerrarlo en 7-5.

En tanto, en la segunda manga, hubo puntos espectaculares de ambos tenistas y mucha más tensión en cada game. Sin embargo, el resultado fue idéntico: quiebre en el saque del bonaerense y set para Alcaraz.

Con dos sets abajo, en un partido a priori complicado, en el comienzo del tercer parcial Báez comenzó a sentir molestias en el gemelo derecho. Un arranque flojo llevó a que Alcaraz quiebre en el segundo game. Pero el argentino ni siquiera respondió al punto decisivo, y permaneció inmóvil sobre la cancha.

Después de unos minutos, resolvió abandonar el encuentro y ceder la victoria al murciano, que se enfrentará al también argentino Federico Coria, que venció al holandés Tallon Griekspoor por 7-5, 6-4 y 6-3.

Este martes, por su parte, también se despidió el azuleño Federico Delbonis, que cayó ante el local John Isner, dueño de uno de los mejores saques del circuito y poseedor del récord de aces de la era abierta. Fue 6-3, 6-1 y 7-5 para el local.

Más tarde, debuta el porteño Diego Schwartzman ante el local y ex top-ten Jack Sock.