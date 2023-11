Boca es el único equipo argentino nominado como mejor club del año

Este martes, Boca fue nominado por el Consejo de Deportes de Dubái junto a la Asociación de Clubes Europeos para los premios Globe Soccer como mejor equipo del año. Junto a Fluminense, fueron los únicos clubes sudamericanos seleccionados por su actuación en la Copa Libertadores de América tras haber llegado a la final del certamen.

Boca, subcampeón de América, se metió en la nómina de equipos que competirán para ser el “Mejor Club Masculino” del 2023, junto a otros 19 como el Arsenal, Barcelona, Bayern Munich, Inter y Manchester City.

