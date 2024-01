Boca se mide en un amistoso ante Gimnasia y Tiro en Salta

Boca Juniors hará esta noche su debut bajo la conducción táctica de Diego Martínez cuando juegue un encuentro de pretemporada en Salta ante Gimnasia y Tiro, reciente campeón del Federal A y ascendido al Nacional. El partido, que también es tomado como festejo por el ascenso del equipo local, se jugará en el estadio Padre Ernesto Martearena, desde las 21:00.

Cabe señalar que Martínez ya no cuenta con Valentín Barco, quien emigró al Brighton. Además, no están Nicolás Valentini, Cristian Medina y Ezequiel Fernández, convocados al seleccionado argentino Sub 23 que jugará el Preolímpico de Venezuela.

Gimnasia y Tiro, con la dirección técnica de Rubén Forestello, ascendió el año pasado al Nacional tras ser campeón del Federal A al vencer en la final a Douglas Haig de Pergamino, en definición desde el punto penal tras haber igualado.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Pol Fernández, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Ezequiel Bullaude; Luca Langoni y Miguel Merentiel.

Gimnasia y Tiro: Federico Abadía; Ivo Chaves, Guido Milán, Daniel Abello, Adolfo Tallura; Daniel Carrasco, Matías Birge, Walter Busse, Exequiel Narese; Fabricio Rojas, Lautaro Gordillo.