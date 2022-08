Campazzo sigue siendo el objetivo del Real Madrid, aunque piensa en la NBA

Foto vía Diego Izquierdo

El base argentino Facundo Campazzo, de 31 años y agente libre luego de haber jugado en Denver Nuggets la pasada temporada en la NBA, sigue en los planes del Real Madrid de España, aunque prefiere aguardar una oferta de otra franquicia de la liga de básquetbol más importante del mundo, informó el portal Télam.

Según el diario As el Real Madrid, en donde el argentino jugó entre 2014 y 2020, tiene que ser paciente ya que el deseo del base cordobés es seguir en la NBA.

Campazzo vio cumplido su sueño al jugar en la NBA, según el rotativo, y sabe que, con su edad, una salida ahora sería definitiva y que sería muy complicado volver a ella.

El argentino jugó dos temporadas en Denver Nuggets, y cuando se abrió el mercado de agentes libres el 1 de julio no recibió ninguna oferta. La franquicia había optado por no retener sus derechos, aunque podría haberlo hecho convirtiéndolo en agente libre restringido.

La actividad de la NBA arrancará el 18 de octubre y Campazzo no hará nada mientras haya una posibilidad de estar en la NBA, y si esta finalmente no surge todo apunta a que analizará la oferta de España.

El agente del cordobés Claudio Villanueva se adelantó a ratificar que aún no hay nada cerrado con el poderoso club español en caso de que Campazzo no siga en Estados Unidos: “No hay acuerdo con el Real Madrid. Es cierto que lo quieren, que Facundo se sintió siempre cómodo, pero no hay nada firmado con el Real”.