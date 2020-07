Centurión: “El día de mañana se verá si jugaré en Boca”

Foto vía Intransigente

Ricardo Centurión confirmó contactos de Boca para sumarlo al plantel, pero deslizó críticas porque no hubo avances cuando solicitó que se comunicaran con su representante.

“Marcelo Delgado se comunicó en estos días, pero nadie lo quería hacer con mi representante (Junior Mazzoni). Cuando pedía que llamaran a mi agente la pateaban para el córner. Con todas las cosas que me pasaron yo no me voy a cortar solo”, indicó Centurión en diálogo con TyC Sports.

“No tengo bronca, siempre dije que si no se daba lo de Boca era porque no era mi momento. El día de mañana se verá si jugaré en Boca. Nunca le cierro las puertas, pero la realidad nunca se termina de hacer el esfuerzo para tenerme”, indicó Centurión, quien finalmente renovó contrato con el club de Liniers.

https://www.instagram.com/adrianricardo1993/?utm_source=ig_embed

“Siempre cuando se habla de Boca es por el hincha de Boca, me dan mucho cariño y yo me identifiqué mucho con la camiseta, pero hoy me debo a Vélez y voy a dejar todo por esta camiseta”, agregó “Ricky”.

El ex Racing reconoció que Fernando Gago, ex compañero en Boca, influyó para que se quede en el club de Liniers.

“Ojalá estemos juntos los dos y tiremos la soga los dos para el mismo lado porque hay un lindo grupo”, apuntó Centurión.

Fuente TELAM