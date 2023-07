Con River y Boca el mismo día: así se juegan los 16avos de la Copa Argentina

La AFA dio a conocer el fixture confirmado de las próximas semanas de disputa de la Copa Argentina 2023, que transita por los 16avos de final: el próximo miércoles 19 de julio iniciará la acción con dos encuentros, entre los que se destacan la presentación de Racing ante San Martín de Tucumán desde las 21 en Córdoba. Por su parte, el jueves 20, Boca se medirá a Barracas Central en Santiago del Estero a las 19; mismo día que River se enfrentará a Talleres en Mendoza, a las 22. Los cruces de ese día incluso ya tienen árbitros confirmados.

La semana siguiente, el miércoles 26, jugaría San Lorenzo frente a Platense, si es que la participación del Ciclón en la Copa Sudamericana así lo permite. Más adelante, aún sin escenario confirmado, verá acción Independiente: será el martes 15 de agosto ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Copa Argentina – 16avos de final

Miércoles 19 de julio

Defensa y Justicia vs. Centro Español

Estadio: Gimnasia La Plata

Hora: 18.00

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Mariano Cichetto

Asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Felipe Viola

Racing vs. San Martín de Tucumán

Estadio: Mario Alberto Kempes

Hora: 21

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

Jueves 20 de julio

San Martín de San Juan vs. Vélez

Estadio: Belgrano de Córdoba

Hora: 13.45

Árbitro: Andrés Merlos

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: César Ceballo

Villa Mitre vs. Godoy Cruz

Estadio: Temperley

Hora: 16.

Árbitro: Germán Delfino

Asistente 1: Mariano Rosetti

Asistente 2: Mariano Altavista

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

Barracas Central vs. Boca

Estadio: Madre de Ciudades de Santiago del Estero

Hora: 19

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Cristian Navarro

Asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Rodrigo Rivero

River vs. Talleres de Córdoba

Estadio: Mendoza

Hora: 22

Árbitro: Fernando Rapallini

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Yamil Possi

Martes 25 de julio

All Boys vs. Estudiantes*

Sujeto a cambio de fecha conforme a su participación en Play Off de Copa Sudamericana 2023

Patronato vs. Argentinos Juniors

Miércoles 26 de julio

Excursionistas vs. Almagro

San Lorenzo* vs. Platense

Sujeto a cambio de fecha conforme a su participación en Play Off de Copa Sudamericana 2023

Miércoles 2 de agosto

Chaco For Ever vs. Rosario Central

Colón vs. Lanús

Jueves 3 de agosto

Belgrano vs. Claypole

Banfield vs. Estudiantes de Río Cuarto

Miércoles 9 de agosto

Instituto vs. Huracán

Martes 15 de agosto

Independiente vs. Central Córdoba de Santiago del Estero.