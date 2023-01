MELBOURNE. Novak Djokovic está en la final del Abierto de Australia y parece que mientras él esté en actividad, ningún otro tenista podrá ganarlo. Este viernes el serbio apabulló al tenista norteamericano Tommy Paul por 7-5, 6-1 y 6-2 en la semifinal y el domingo buscará su décima corona en Melbourne en la definición ante Stefanos Tsitsipas. De alzarse con el trofeo, “Nole” igualará la marca de Rafael Nadal como el tenista más ganador de torneos majors con 22 cada uno.

Al término del partido, el serbio, que el domingo también batallará con Tsitsipas por el N°1 del mundo, dedicó un buen tiempo para saludar a los espectadores, e incluso les regaló algunos de sus objetos personales como toallas y muñequeras, según informó TN.

El balcánico que acumula un prolongado invicto en este torneo y en certámenes disputados en Australia, aseguró estar “bien, perfecto, al 110 por ciento” desde lo físico, tras las molestias que arrastraba desde el inicio del torneo. Y consideró estar “bendecido” por el lugar que ocupa en el mundo del tenis “gracias a mi familia, a mi equipo y a todos los que están conmigo en los buenos y en los malos momentos”.

El serbio se coronó en Melbourne Park en 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 y 2021. Cabe destacar que el año pasado no pudo disputar el torneo por no estar vacunado contra el coronavirus y haber falseado datos en el trámite de su visa de ingreso. Por eso, en medio de un escándalo, el gobierno australiano lo deportó.

Tsitsipas “más preparado para” enfrentar a Djokovic

Por su parte, el griego Stefanos Tsitsipas, que disputará su primera final en el Abierto de Australia tras su victoria en semifinales sobre el ruso Karen Khachanov por 7-6 (7/2), 6-4, 6-7 (6/7) y 6-3, siente que no podría “estar más preparado para”, dijo, “enfrentarme, por un lado, a un jugador que ha tenido mucho éxito”, en referencia al serbio Novak Djokovic.

“Estoy jugando un gran tenis, disfrutando conmigo mismo. No veo tantos bajones o negatividad, incluso aunque no funcionen las cosas. Estoy muy optimista, eso es algo que me faltaba en mi juego”, dijo el griego que disputará su segunda final en un torneo major. La anterior final fue en Roland Garros 2021, donde prevalecía por dos sets a cero ante Djokovic, pero el serbio logró remontar, para quedarse con el título.